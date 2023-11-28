Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 18:35

Тараканов назвал очевидным решение ФИБА продлить отстранение российских сборных и клубов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал «СЭ» решение исполкома Международной Федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации.

«Конечно, я не верил, что нас допустят до международных соревнований. Все совершенно очевидно. Мне кажется, разговора об этом и быть не может. РФБ ничего не может сделать, потому что тут политика. Это вопрос не к РФБ и не к ФИБА, это вопрос власти предержащим. Политическая ситуация такая, что Россия — изгой везде, и в спорте тоже», — сказал Тараканов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Отстранение будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета.

В марте 2022 года ФИБА отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. В сентябре 2023 года президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран в центральное бюро ФИБА.

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Сергей Тараканов
Читайте также
«У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина из одной команды забили в одном матче впервые в НХЛ
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
В Москве показали внедорожник Oting Paladin
Что известно о якобы пережившей отравление жене главы ГУР Украины Марианне Будановой
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
Колобкову вручили майку сборной России
ЦСКА в Нью-Йорке
Питерский "Спартак" получил новую арену
Фридзон и Парго - новички ЦСКА
Новогодняя пицца от ЦСКА
Кацикарис и Вайнаускас примут российский баскетбол
MVP Евробаскета в гостях у "СЭ ТВ"!
РФБ нашла замену Блатту
Дальше без Блатта
Москва увидела "Баскетбол без границ"
Кириленко: назад в НБА
ЦСКА представил Мессину
Мессина вновь возглавил ЦСКА
Василий Карасев: "Тренировать сына непросто"
Лигам ПБЛ и ВТБ нашли замену
В российском баскетболе скоро наведут порядок
Он-лайн конференция Андрея Кириленко в редакции "СЭ"
Интервью Дэвида Блaтта
Интервью Виктора Хряпы
Возвращение Тимофея Мозгова в БК "Химки"
Интервью с Милошем Теодосичем
Пресс-конференция Андрея Ватутина и Милоша Теодосича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исполком ФИБА продлил отстранение российских команд от соревнований

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости