Тараканов назвал очевидным решение ФИБА продлить отстранение российских сборных и клубов

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал «СЭ» решение исполкома Международной Федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации.

«Конечно, я не верил, что нас допустят до международных соревнований. Все совершенно очевидно. Мне кажется, разговора об этом и быть не может. РФБ ничего не может сделать, потому что тут политика. Это вопрос не к РФБ и не к ФИБА, это вопрос власти предержащим. Политическая ситуация такая, что Россия — изгой везде, и в спорте тоже», — сказал Тараканов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Отстранение будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета.

В марте 2022 года ФИБА отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. В сентябре 2023 года президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран в центральное бюро ФИБА.