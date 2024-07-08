«Зенит-2» может возглавить Оливер Попович

БК «Зенит», похоже, определился со сменщиком Антона Юдина в фарм-клубе, который в прошедшем сезоне занял четвертое место в Суперлиге. По информации «СЭ», сине-бело-голубые близки к подписанию контракта с Оливером Поповичем. В последние два сезона 54-летний сербский специалист возглавлял УНИКС-ДЮБЛ.

Ранее Попович успел поработать в белградской «Меге», украинском «Химике», румынской «Крайове», а также в ряде сербских клубов (в 2019 и 2021 годах был признан лучшим тренером первого дивизиона чемпионата Сербии). Также в послужном списке опытного тренера — бронза Универсиады-2013 со студенческой сборной Сербии и работа в молодежной сборной своей страны (2019).

Отметим, что молодежку «Зенита» должен возглавить старший тренер сборной России U-16 Роман Князев. В прошедшем сезоне он тренировал юношескую команду «Зенит-УОР №1». Его подопечные победили в первенстве ДЮБЛ-2023/24, в финале обыграв сверстников из ЦСКА (76:68).