Скончался экс-тренер сборной СССР по баскетболу Владимир Обухов

На 85-м году ушел из жизни бывший тренер сборной СССР Владимир Обухов. Об этом сообщает сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Владимир Обухов — заслуженный тренер Российской Федерации, главный тренер мужской сборной СССР — чемпиона Европы-1985 и вице-чемпиона мира-1986.

Специалист более 20 лет (1968-1989) работал о сборными Советского Союза различных возрастов. Под его руководством национальная команда в 1985 году выиграла чемпионат Европы и Всемирную Универсиаду, а год спустя стала второй на чемпионате мира. Юниорские сборные СССР пять раз были чемпионами Европы (1970, 1978, 1980, 1982, 1984), вице-чемпионом мира-1983, а сборная кадетов победила на первенстве Европы-1973.

В 1985 году Обухов был признан лучшим мужским баскетбольным тренером Европы.