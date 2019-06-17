Эндрю Альбиси стал игроком "Зенита"

Защитник Эндрю Альбиси подписал контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт команды. Срок соглашения не уточняется.
Три прошедших сезона 29-летний француз провел в составе клуба "Андорра", дойдя в этом году с командой до полуфинала Еврокубка. В этом турнире разыгрывающий совершил больше всех передач (118), попал в Топ-3 чемпионата по общему количеству перехватов (36) и в среднем за матч набирал по 12,1 очка и 5,9 передачи.
Альбиси является игроком сборной Франции. Разыгрывающий был вызван в национальную команду на тренировочные сборы перед Кубком мира-2019. В составе сборной баскетболист принял участие во всех матчах квалификации.
Эндрю Альбиси — в «Зените»! Welcome to Zenit, Andrew Albicy! #Zenitbasket pic.twitter.com/IbBAM1JamP— БК «Зенит» (@zenitbasket) 17 июня 2019 г.
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/06/17/endryu-albisi-v-zenite/