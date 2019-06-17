Эндрю Альбиси стал игроком "Зенита"

Защитник Эндрю Альбиси подписал контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт команды. Срок соглашения не уточняется.

Три прошедших сезона 29-летний француз провел в составе клуба "Андорра", дойдя в этом году с командой до полуфинала Еврокубка. В этом турнире разыгрывающий совершил больше всех передач (118), попал в Топ-3 чемпионата по общему количеству перехватов (36) и в среднем за матч набирал по 12,1 очка и 5,9 передачи.

​Альбиси является игроком сборной Франции. Разыгрывающий был вызван в национальную команду на тренировочные сборы перед Кубком мира-2019. В составе сборной баскетболист принял участие во всех матчах квалификации.