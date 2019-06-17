10:17 | Баскетбол — Россия

Эндрю Альбиси стал игроком "Зенита"

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Защитник Эндрю Альбиси подписал контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт команды. Срок соглашения не уточняется.

Три прошедших сезона 29-летний француз провел в составе клуба "Андорра", дойдя в этом году с командой до полуфинала Еврокубка. В этом турнире разыгрывающий совершил больше всех передач (118), попал в Топ-3 чемпионата по общему количеству перехватов (36) и в среднем за матч набирал по 12,1 очка и 5,9 передачи.

​Альбиси является игроком сборной Франции. Разыгрывающий был вызван в национальную команду на тренировочные сборы перед Кубком мира-2019. В составе сборной баскетболист принял участие во всех матчах квалификации.

 

 

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/06/17/endryu-albisi-v-zenite/

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