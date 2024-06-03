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Сегодня, 16:45

ПСБ открыл первый на Кубани Центр уличного баскетбола. Это уже 18-я площадка в России

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Центр уличного баскетбола на Кубани.

В Анапе состоялось открытие первого Центра уличного баскетбола на Кубани. Банк ПСБ продолжила реализацию Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям» в регионах для развития и повышения доступности массового спорта в стране.

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Современный спортивный центр стал первым в Краснодарском крае и 18-м в России. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, вице-президент — директор по развитию проектов социального значения банка Рубен Бегунц, вице-мэр Анапы Иван Мерзлый, генеральный директор РФБ Евгений Иванов, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок, начальник отдела развития спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин, чемпионка Европы и многократный призер чемпионата России Елена Кириллова.

Центр разместился на территории нового Крещенского парка в микрорайоне Высокий берег и стал важной частью уникального общественного пространства, объединившего зоны активного и спокойного отдыха для жителей и гостей популярного города-курорта.

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«Наши Центры уличного баскетбола стали визитной карточкой социальных проектов ПСБ в регионах, где в каждом с радостью ждут появления таких уникальных объектов, которые становятся неотъемлемой частью городов, их инфраструктуры и облика, добавляют комфорта и красоты. Климатические возможности Анапы позволят использовать спортивный комплекс круглый год, развивая таланты будущих чемпионов уличного баскетбола, укрепляя здоровье и спортивный дух. В каждом из городов, где появляются наши площадки, мы видим огромную заинтересованность жителей всех возрастов, выбирающих активный и здоровый образ жизни», — отметил Рубен Бегунц на открытии.

«Наше сотрудничество с ПСБ продолжает развиваться, и сегодня мы с радостью открываем уже 18-й Центр уличного баскетбола. Краснодарский край — особое место на баскетбольной карте страны, ведь именно здесь проходит один из старейших детских спортивных фестивалей «Минибаскет», которому в этом году исполняется 50 лет! Новая площадка станет местом притяжения для молодого поколения, комфортной зоной для их тренировок и соревнований. А это, в свою очередь, позволит укрепить наши добрые баскетбольные традиции. Желаем, чтобы в этом центре открывали свои таланты чемпионы», — выступил на церемонии открытия Владимир Дячок.

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Общая площадь нового спортивного объекта составляет 2,5 тысячи кв.м. Сам центр включает пять площадок для баскетбола 3х3 и 5х5 с экологичным покрытием для любой погоды, пространство для занятий уличными тренировками с тренажерами и трибуны для болельщиков. Ежегодно центр смогут посетить до 250 тысяч человек, на его территории можно проводить соревнования любого уровня.

Сразу после открытия на площадке центра прошел турнир муниципального образования город-курорт Анапа по дворовому баскетболу на кубок губернатора Краснодарского края, в котором приняли участие команды спортивных школ Краснодарского края в различных возрастных категориях, а также турнир среди мужчин, посвященный открытию Центра уличного баскетбола.

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