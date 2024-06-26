В баскетболе наступило время великанов. Канадец ростом 236 см разрывает соперников

Что можно ждать от Оливье Риу — юниора с уникальными антропометрическими данными.

Пока баскетбольный мир восхищается 17-летней баскетболисткой из сборной Китая Чжан Цзыюй ростом 220 см, в североамериканской студенческой лиге собирается дебютировать еще один уникум. Команда «Флорида Гейторс» из NCAA подписала 18-летнего канадца, который точно будет заметен на паркете при любых обстоятельствах. А как иначе, если рост Оливье Риу достигает 2 метров 36 сантиметров. Но помогает ли экстремально высокий рост сделать большую карьеру?

Парень из Книги рекордов Гиннесса

Канадец Оливье Риу стал известен задолго до того, как о нем заговорили скауты НБА. В 2021 году он официально стал самым высоким подростком в мире. Когда выходцу из Квебека было всего 15 лет он уже был ростом 7 футов 5 дюймов — то есть 226 сантиметров. Благодаря такому исключительному показателю его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. При этом объяснить как-то свою нетипичную антопометрию Риу не мог. «Мы до сих пор не уверены на сто процентов, почему я такой высокий. Врачи смогли объяснить это только генетикой, которая есть у моей семьи», — говорил парень. Родители Оливье и правда люди, явно не страдающие синдромом Наполеона. И все же сверхвысокими их не назвать. Рост отца Жан-Франсуа составляет 6 футов 8 дюймов (203 см), рост матери Анны Гариепи 6 футов 1 дюйм (185 см).

Помимо роста сын унаследовал и спортивные наклонности. Отец был известным волейболистом, Оливье с братом Эмилем тоже сначала попробовали себя в волейболе. Однако затем братья остановились на баскетболе, где их антропометрия явно смотрится более органично. Хотя как сказать, даже если брать уровень НБА, то средний рост игроков сейчас едва превышает планку в 200 сантиметров. На юношеском уровне эти показатели, разумеется, еще ниже и если брат с ростом 2 метра 6 сантиметров еще выглядит обыденно, то великана Оливье вы на паркете ни с кем не спутаете. По игровым показателям Риу-младший также старается показать себя лидером. Впрочем, немного пугает регресс спортсмена. Если в 2021 году он набирал в среднем 8,3 очка за игру и 10,3 подбора за игру, то сейчас его средние показатели уже не такие впечатляющие — всего 4,5 очка за игру и 4,5 подбора за игру.

Оливье Риу. Фото из соцсетей Оливье Риу

Сверхвысокий рост не гарантирует успешную карьеру в НБА

Баскетбольное детство и юношество Риу провел в Европе. Славу ему принес международный турнир в Испании, когда в возрасте 12 лет его пригласил к себе в академию мадридский «Реал». Несколько лет в составе сливочных позволили развить командные действия, после чего Оливье все-таки вернулся по другую сторону Атлантики и провел два сезона в IMG Academy в США. Именно там парня и подсмотрели скауты «Флориды Гаторс». Хоть до сих пор вызывает сомнения, что конкретно понравилось в игре Риу специалистам помимо его роста, сам по себе шанс в NCAA должен дать ответ касательно перспектив канадца в большом спорте. Ведь сам по себе факт, что парень уже в 18 лет выше, чем Шакил О'Нил, мало что значит и точно ничего не гарантирует. Скорее наоборот, часто сверхвысокий рост — проблема, а не преимущество.

За всю историю НБА всего 27 игроков выше 220 см (7 футов и 3 дюйма) появлялись на паркете лучшей лиги планеты. И при этом только трое из них смогли попасть в Зал славы баскетбола — Арвидас Сабонис (221 см), Ральф Сэмпсон (224 см) и Яо Мин (229 см). Самый высокий действующий баскетболист НБА — французский центровой Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Сперс». На сантиметр ниже — серб Бобан Марьянович из «Хьюстона». 221 сантиметр у латвийца Кристапса Порзингиса из «Бостона». На этом все. Самым высоким за всю историю лиги баскетболистом был румын Георге Мурешан, сыгравший чуть больше 300 матчей за «Вашингтон» и «Нью-Джерси». Правда, он был ростом «всего» 2 метра 31 сантиметр, так что Риу если пробьется в НБА, то со своими 2,36 уверенно займет первое место.

Рост Оливье Риу на данный момент составляет 2 метра 36 сантиметров. Фото из соцсетей Оливье Риу

Даже в истории драфта НБА не было таких великанов. Самый близкий случай — пик седьмого раунда драфта 1981 года, когда «Голден Стэйт Уорриорз» под общим 171-м номером выбрали японского игрока Ясутака Окаяма с ростом 234 см и весом 150 кг. Впрочем, ни одного матча в НБА японец так и не провел. Самым успешным «великаном» был китаец Яо Мин, однако практика показывает, что это скорее исключение из правил. Так что большой карьеры от Риу ждать не стоит, однако если Оливье и правда закрепится среди профессионалов, то шоу будет обеспечено.