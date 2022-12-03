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Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Алжан Жармухамедов

Виктория Кравченко
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Алжан Жармухомедов.
Фото Юрий Голышак., «СЭ»

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Алжан Жармухомедов скончался на 79-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба московского ЦСКА, за который выступал игрок.

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Алжана Мусурбековича», — говорится в заявлении.

Жармухамедов в составе сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в 1972-м, также в его активе бронза Олимпиады-1976, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.

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