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Сегодня, 17:07

США впервые за 12 лет уступили первое место в рейтинге ФИБА

Иван Шитик
Корреспондент
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ФИБА на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных: Испания обогнала США и официально стала лучшей сборной мира.

Американцы впервые уступили первое место с момента создания рейтинга более 12 лет назад.

Рейтинг ФИБА

18 ноября 2022 года

1. Испания — 758,6 очка

2. США — 757,5

3. Австралия — 740,3

4. Аргентина — 734,3

5. Франция — 715

6. Сербия — 710,9

7. Словения — 704,3

8. Литва — 669,5

9. Греция — 665,9

10. Италия — 646,6

Сборная Австралии по баскетболу
Сборная Испании по баскетболу
Сборная США по баскетболу
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