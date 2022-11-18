США впервые за 12 лет уступили первое место в рейтинге ФИБА
ФИБА на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных: Испания обогнала США и официально стала лучшей сборной мира.
Американцы впервые уступили первое место с момента создания рейтинга более 12 лет назад.
Рейтинг ФИБА
18 ноября 2022 года
1. Испания — 758,6 очка
2. США — 757,5
3. Австралия — 740,3
4. Аргентина — 734,3
5. Франция — 715
6. Сербия — 710,9
7. Словения — 704,3
8. Литва — 669,5
9. Греция — 665,9
10. Италия — 646,6
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