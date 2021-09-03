Россиянка Шакирова возглавила мужской баскетбольный клуб из Казахстана
Бывший главный тренер курского «Динамо» Элен Шакирова возглавила мужской баскетбольный клуб «Актобе» (Казахстан), информирует Telegram-канао «Перехват».
Это редкий случай, когда женщина становится главным тренером мужской команды.
51-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 1992 года. Также Шакирова чемпионка Европы 1991 года, серебряный призер Игр доброй воли 1990 года. За свою карьеру она выступала за множество российских и зарубежных клубов. Кроме того, она играла в женской НБА за «Хьюстон Кометс» и «Шарлотт Стинг».
В качестве тренера Шакирова работала в женских клубах «Динамо» (Курск) и «Инвента».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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