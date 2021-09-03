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Россиянка Шакирова возглавила мужской баскетбольный клуб из Казахстана

14:09

Бывший главный тренер курского «Динамо» Элен Шакирова возглавила мужской баскетбольный клуб «Актобе» (Казахстан), информирует Telegram-канао «Перехват».

Это редкий случай, когда женщина становится главным тренером мужской команды.

51-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 1992 года. Также Шакирова чемпионка Европы 1991 года, серебряный призер Игр доброй воли 1990 года. За свою карьеру она выступала за множество российских и зарубежных клубов. Кроме того, она играла в женской НБА за «Хьюстон Кометс» и «Шарлотт Стинг».

В качестве тренера Шакирова работала в женских клубах «Динамо» (Курск) и «Инвента».

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Роман Шишов все материалы автора

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