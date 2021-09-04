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Серхио Эрнандес покидает пост главного тренера сборной Аргентины

17:44
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Аргентинская федерация баскетбола на официальном сайте объявила, что решила не продлевать контракт с главным тренером национальной команды Серхио Эрнандесом.

Эрнандес руководил сборной Аргентины с 2015 года. В 2019-м команда стала второй на чемпионате мира. На Олимпийских играх в Токио аргентинцы крупно проиграли Австралии в 1/4 финала.

Специалист ранее возглавлял Аргентину с 2005 по 2010 годы. Он является лидером национальной команды по официальным матчам (116).

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Иван Шитик все материалы автора

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