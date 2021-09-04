Серхио Эрнандес покидает пост главного тренера сборной Аргентины
Аргентинская федерация баскетбола на официальном сайте объявила, что решила не продлевать контракт с главным тренером национальной команды Серхио Эрнандесом.
Эрнандес руководил сборной Аргентины с 2015 года. В 2019-м команда стала второй на чемпионате мира. На Олимпийских играх в Токио аргентинцы крупно проиграли Австралии в 1/4 финала.
Специалист ранее возглавлял Аргентину с 2005 по 2010 годы. Он является лидером национальной команды по официальным матчам (116).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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