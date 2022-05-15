Президент испанского клуба заставил на коленях извиняться игроков перед болельщиками
Президент испанского баскетбольного клуба заставил на коленях извиняться игроков перед болельщиками
Владелец 99 процентов акций испанского баскетбольного клуба «Бургос» Феликс Санчес спровоцировал скандал в испанском баскетболе, сообщает Marca.
Его команда вылетела из лиги ACB в чемпионат рангом ниже.
После игры Санчес опустился перед болельщиками на колени и криком заставил своих игроков сделать то же самое. Они помешкались, но в итоге послушались, простояв на коленях около минуты.
Позже болельщики раскритиковали Санчеса в соцсетях за такое обращение с игроками. Главный тренер команды заявил, что игроки не должны извиняться за поражения, если они оставались профессионалами до конца.
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