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Сегодня, 14:04

Президент испанского клуба заставил на коленях извиняться игроков перед болельщиками

Президент испанского баскетбольного клуба заставил на коленях извиняться игроков перед болельщиками
Иван Шитик
Корреспондент
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Владелец 99 процентов акций испанского баскетбольного клуба «Бургос» Феликс Санчес спровоцировал скандал в испанском баскетболе, сообщает Marca.

Его команда вылетела из лиги ACB в чемпионат рангом ниже.

После игры Санчес опустился перед болельщиками на колени и криком заставил своих игроков сделать то же самое. Они помешкались, но в итоге послушались, простояв на коленях около минуты.

Позже болельщики раскритиковали Санчеса в соцсетях за такое обращение с игроками. Главный тренер команды заявил, что игроки не должны извиняться за поражения, если они оставались профессионалами до конца.

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