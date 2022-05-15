Президент испанского клуба заставил на коленях извиняться игроков перед болельщиками

Владелец 99 процентов акций испанского баскетбольного клуба «Бургос» Феликс Санчес спровоцировал скандал в испанском баскетболе, сообщает Marca.

Его команда вылетела из лиги ACB в чемпионат рангом ниже.

После игры Санчес опустился перед болельщиками на колени и криком заставил своих игроков сделать то же самое. Они помешкались, но в итоге послушались, простояв на коленях около минуты.

Позже болельщики раскритиковали Санчеса в соцсетях за такое обращение с игроками. Главный тренер команды заявил, что игроки не должны извиняться за поражения, если они оставались профессионалами до конца.