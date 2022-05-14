В Госдепе США прокомментировали состояние американской баскетболистки Грайнер после заседания суда

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о состоянии американской баскетболистки Бриттни Грайнер после судебного заседания в Химкинском суде.

«Бриттни чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно в положении, которое можно охарактеризовать как чрезвычайно сложное», — приводит слова Прайса Bloomberg.

13 мая Химкинский суд Московской области продлил арест Грайнер до 18 июня.

Грайнер была задержана в феврале в России за контрабанду наркотиков. 31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло. Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.