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Сегодня, 12:53

В Госдепе США прокомментировали состояние американской баскетболистки Грайнер после заседания суда

Сергей Разин
корреспондент
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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о состоянии американской баскетболистки Бриттни Грайнер после судебного заседания в Химкинском суде.

«Бриттни чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно в положении, которое можно охарактеризовать как чрезвычайно сложное», — приводит слова Прайса Bloomberg.

13 мая Химкинский суд Московской области продлил арест Грайнер до 18 июня.

Грайнер была задержана в феврале в России за контрабанду наркотиков. 31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло. Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-13/wnba-s-griner-appears-in-moscow-court-for-detention-hearing
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