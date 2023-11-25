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25 ноября, 22:43

Павленко: «На Гомельского обижались, когда он в эфире назвал одного игрока дебилом»

Алина Савинова
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Бывший баскетболист МБА Виктор Павленко ответил на вопрос, были ли случаи, когда профессиональные игроки обижались на комментаторов.

«Да, такое было. Обижались на Владимира Александровича Гомельского, когда он назвал игрока дебилом в прямом эфире. Игрок потерял мяч, не забил из-под кольца, это была не катастрофическая потеря, но он позволил себе такое», — цитирует Павленко Metaratings.ru.

Павленко является серебряным призером Высшей лиги сезона-2013/14 в составе МБА. Всего за команду он провел 289 матчей. На его счету 741 подборов, 455 передач и 180 перехватов.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-basketbolist-pavlenko-na-gomelskogo-obizhalis-kogda-on-v-efire-nazval-odnogo-igroka-debilom-309116/
Баскетбол
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