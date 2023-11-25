Павленко: «На Гомельского обижались, когда он в эфире назвал одного игрока дебилом»

Бывший баскетболист МБА Виктор Павленко ответил на вопрос, были ли случаи, когда профессиональные игроки обижались на комментаторов.

«Да, такое было. Обижались на Владимира Александровича Гомельского, когда он назвал игрока дебилом в прямом эфире. Игрок потерял мяч, не забил из-под кольца, это была не катастрофическая потеря, но он позволил себе такое», — цитирует Павленко Metaratings.ru.

Павленко является серебряным призером Высшей лиги сезона-2013/14 в составе МБА. Всего за команду он провел 289 матчей. На его счету 741 подборов, 455 передач и 180 перехватов.