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Сегодня, 18:25

Трипл-дабл Шведа помог «Шаньси» одержать 6-ю подряд победу в чемпионате Китая

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед в сделал второй трипл-дабл подряд в чемпионатае Китая по баскетболу.

В матче с «Нинбо Рокетс», закончившемся победой «Шаньси Лунгс» со счетом 125:106, Швед набрал 21 очко, 10 подборов и отдал 14 передач. В предыдущем матче с «Фуцзянем» (136:104) на счету Алексея 17 очков, 10 подборов и 14 передач.

Ранее Алексей Швед был признан игроком недели в чемпионате Китая.

«Шаньси Лунгс» одержал 6-ю подряд победу в КБА и занимает 7-е место в чемпионате.

Баскетбол
Алексей Швед
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