Корстин уверена, что финальная серия Единой лиги ВТБ будет длинной

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что финальная серия Единой лиги ВТБ между баскетболистами казанского УНИКСа и краснодарского «Локомотива-Кубани» будет длинной.

«Финальная серия очень эмоциональная, обе команды не хотят упускать свой шанс на чемпионство. Иногда эти эмоции даже мешают, от этого идут потери и неправильные решения. Холодная голова и концентрация на тренерских установках точно будут немаловажными факторами для успеха. Прогнозы сейчас делать сложно, впереди два матча в Краснодаре, но «Локо» в этом плей-офф на выезде играет лучше, чем дома. Уверена, финальная серия только начинается и она будет долгой. УНИКС и «Локо» по праву заслужили свое место в финале: они выиграли полуфинальные серии в семи матчах и теперь сражаются за чемпионский титул. Конечно же, после такой борьбы за выход в финал сказывается определенная усталость. У «Локо» в этом плане есть преимущество, так как команда достаточно молодая и процесс восстановления проходит быстрее. На стороне УНИКСа опыт, в составе казанцев есть игроки, которые в нужный момент могут сыграть эффективно за счет индивидуальных действий», — приводит слова Корстин ТАСС.

8 мая УНИКС одержал победу во втором матче со счетом 79:76. Счет в серии стал 1-1.

Третий матч серии пройдет 11 мая в Краснодаре.