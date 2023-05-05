Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Игры
Главная
Баскетбол

Сегодня, 17:57

Президент ЦСКА — о состоянии Шведа после нападения: «Нужно время»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился подробностями о состоянии защитника армейцев Алексея Шведа после избиения.

«Сейчас не нужны никакие оперативные вмешательства. У него постельный режим. Он позитивно настроен. К нему приходили ребята, главный тренер. Некоторое время будет в больнице, а потом выпишут на домашнее лечение. Нужно время. Банальная фраза: время — лучший лекарь. Покой и время», — приводит Sport24 слова Ватутина.

В ночь на 2 мая неизвестные избили игрока армейской команды у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний баскетболист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

5 мая стало известно, что Пресненский районный суд Москвы арестовал 19-летнего Глеба Писарева, который обвиняется в избиении баскетболиста. Также обвиняемым по данному делу проходит Князь Амирасланов.

Источник: https://sport24.ru/news/basketball/2023-05-05-prezident-tsska-o-sostoyanii-shveda-posle-izbiyeniya-nuzhno-vremya
БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
1
Читайте также
Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии
«Наполи» стал чемпионом Италии в третий раз в истории
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Едешко — о Суперфинале «Локобаскет — Школьная лига»: «Я вижу настоящий праздник для детей»
Новости
RSS RSS
Все новости