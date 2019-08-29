Хамане Ньянг избран президентом ФИБА

Малиец Хамане Ньянг избран президентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), информирует сайт организации. Выборы на четырехлетний срок прошли на конгрессе организации в Пекине.

Ньянг ранее занимал должность вице-президента ФИБА и президентп африканского отделения. Кроме того, он возглавлял Федерацию баскетбола Мали и занимал пост министра спорта Мали.

— Благодарю все национальные федерации за оказанное доверие, — отметил Ньянг. — Я обещаю полностью посвятить себя ФИБА и служить интересам нашего любимого вида спорта во всех уголках мира/