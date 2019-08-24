Грегг Попович: «Никто не может побеждать вечно»

Главный тренер сборной США Грегг Попович считает, что его команда может извлечь уроки из поражения от Австралии (94:98) в товарищеском матче. Это первое поражение американцев под его руководством.

— Мы играли неважно не только в четвертой четверти, но и на протяжении всего матча, — цитирует Eurohoops Поповича. — Мы принимали плохие решения. Отчасти это ожидаемо, потому что у нас новая команда, мы еще изучаем схему игры. Австралийцы преподали нам отличный урок, как надо действовать на таком уровне.

Поражение означает, что нам нужно играть лучше. Никто не может побеждать вечно. И мы справимся с этой проблемой. Мы стали лучше после этого поражения и идем дальше.