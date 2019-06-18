Форвард "Фенербахче" госпитализирован с травмой головы

Форвард "Фенербахче" Луиджи Датоме по ходу 3 четверти 5-го матча финальной серии чемпионата Турции с "Анадолу Эфес" (76:86, 2-3) ударился головой и был вынужден покинуть площадку.

После удара у игрока обнаружили временную потерю памяти, после чего его было решено доставить в больницу, сообщает портал Eurohoops. Машина скорой помощи, дежурившая на арене, отказалась покидать свой пост, поэтому сотрудникам "Фенербахче" пришлось везти его в больницу самостоятельно.

Позже "Анадолу Эфес" пожелал игроку скорейшего выздоровления.