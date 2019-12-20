Экс-игрок сборной России Бекки Хэммон претендует на включение в Зал славы баскетбола

Бывший игрок сборной России Бекки Хэммон номинирована на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, сообщает официальный сайт организации.

42-летняя Хэммон вошла в лонг-лист из 13 претенденток. Шорт-лист будет назван в феврале на Матче звезд НБА. Новые члены Зала славы будут названы в апреле.

Хэммон играла в женской НБА, а также в российских ЦСКА, «Надежде» и «Спартаке». В феврале 2008 года она получила российское гражданство. В составе сборной России она завоевала бронзу Олимпиады-2008 и серебро чемпионата Европы-2009.