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«Црвена Звезда» из-за угрозы безопасности не полетела на матч против «Будучности»

21:23
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«Црвена Звезда» не полетела в Черногорию на матч Адриатической лиги против «Будучности» из-за угрозы безопасности, сообщает Eurohoops.

Причиной стала сложная ситуация в Черногории из-за принятого закона, касающегося отношений между страной и религиозными общинами.

Руководство клуба после инцидента провело пресс-конференцию, где заявило, что на данный момент нет необходимости рисковать.

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