Четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер может стать президентом футбольного «Лиона»

Экс-разыгрывающий «Сан-Антонио» и сборной Франции Тони Паркер может стать президентом футбольного «Лиона», сообщает Eurohoops со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, Паркер может занять этот пост в 2024 году. Сейчас президентом «Лиона» является 71-летний Жан-Мишель Ола, который намерен покинуть клуб после 2023 года.

Тони Паркер — четырехкратный чемпион НБА, самый ценный игрок финальной серии плей-офф лиги в 2008 году. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы, а также серебряным и бронзовым призером турнира. Сейчас Паркер, завершивший карьеру, является владельцем баскетбольного «АСВЕЛа».