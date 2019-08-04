Бывший защитник "Енисея" принес на допинг-тест мочу беременной женщины и был отстранен на два года

Экс-защитник "Енисея" Ди Джей Купер получил двухлетнее отстранение от баскетбола по решению ФИБА. В 2018 году он принес на допинг-тест мочу другого человека.

Как сообщает Eurohoops, Купер должен был пройти допинг-тест перед процессом натурализации в качестве игрока сборной Боснии и Герцеговины. Тест не выявил наличия запрещенных веществ, но показал, что он беременный. В тесте обнаружен гормон GHC, который вырабатывается в организме беременных женщин.

По информации RTV Slo, 28-летний американец принес на тест мочу своей девушки. Срок отстранения истекает в июне 2020 года. Последним его клубом был "Монако". Также он выступал за "Енисей", "Красный Октябрь", ПАОК, АЕК, "Панатинаикос", "По-Ортез" и "Гравелин".