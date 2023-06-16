Фанаты бросили в жену Йокича банку пива. Это благодарность Денвера за игру Николы?

Наталья получила увесистым предметом прямо по лицу во время чемпионского парада.

«Денвер Наггетс» на днях обыграл в финале плей-офф НБА «Майами Хит» и впервые в своей истории стал чемпионом сильнейшей баскетбольной лиги. Лучшим игроком финала был признан Никола Йокич. После победы клуб провел традиционный чемпионский парад, который заслуженно возглавлял 28-летний серб. Никола ехал на открытом автобусе вместе со своей супругой Натальей и дочкой Огненой, правда, неприятный случай омрачил им торжество. Один из прохожих бросил банку пива прямо в лицо Наталье Йокич. Звездный баскетболист изначально не сильно хотел тратить свое время на торжества и стремился побыстрее уехать в отпуск в родной город. Праздник испорчен окончательно?

Черная неблагодарность

Герой Денвера Никола Йокич после первой в истории города и клуба победы в НБА хотел сразу же уезжать домой. Видимо, у него на то были резкие причины, ведь без инцидентов традиционный чемпионский парад не обошелся. Так, жена Йокича Наталья получила по лицу летящей пивной банкой. Предмет прохожий запустил в специальную мобильную платформу, на которой ехали Йокич, Наталья и их годовалая дочь Огнена. Рядом с ними стояли трофеи — Кубок Ларри О'Брайена и трофей MVP финала плей-офф. И хотя на видео непонятно, в кого именно целился хулиган, но банка пролетела рикошетом еще через нескольких сотрудников клуба, и больше всего досталось именно Наталье Йокич. Испугалась семья Йокич и за свою дочку, которая была совсем рядом с эпизодом и также могла попасть под удар.

Супруга знаменитого серба часто приходила на матчи мужа с дочкой и по ходу сезона, поэтому фанаты вполне могли запомнить ее лицо. Что же касается истории любви Николы и Натальи, то молодые люди родились в 50-тысячном югославском городке Сомбор. В детстве они пережили тяжелые страницы последних лет Югославии и прятались с родителями в бомбоубежищах. Подружились Никола и Наталья в школьные годы. Наталья родилась в простой сербской семье, ее девичья фамилия — Мачешич. У нее есть еще две младшие сестры. Интересно, что в США белокурая красавица переехала на два года раньше своего друга. Она училась в колледже Оклахомы и играла за волейбольную команду в студенческой лиге США. Тем не менее Наталья оставила свою волейбольную карьеру и переехала к бойфренду, чтобы помочь ему адаптироваться в США, когда Никола попал в НБА. В 2020-м пара сыграла свадьбу.

Фото USA Today Sports

Никола не хотел ехать на парад

В свободное время супруги любят много путешествовать. Их общая страсть — лошади. Еще бы, ведь Йокич в подростковом возрасте занимался конным спортом. Кто знает, может, мы потеряли великого наездника... В сентябре 2021 года Наталья подарила мужу очаровательную милашку Огнену. Никола обожает свою красавицу жену и дочку. Семья для него — главное в жизни, а баскетбол, как он часто рассказывает в интервью, — любимая работа. Именно ее Никола сделал главной героиней церемонии награждения после победы «Денвера». Но Йокич не любит купаться в лучах славы. После победы в НБА он заявил, что не примет участия в праздничном параде по улицам Денвера. Вместе с Натальей и Огненой он хотел отправиться в родной город, куда мечтает окончательно вернуться после окончания спортивной карьеры и заняться лошадьми. Поэтому многие переживали, как Никола отреагирует на скандальный инцидент.

Судя по всему, последствий для здоровья Натальи полет банки пива не нес, тем не менее оставшуюся часть чемпионского парада она держалась за лицо и рот. Рядом с Йокичами был партнер по «Наггетс» и товарищ Николы Джамал Мюррей, который как мог поддерживал их в этой ситуации. И как тут не вспомнить, что 28-летний баскетболист изначально не хотел идти на парад. Люди сразу же вспоминали ставшее вирусным интервью серба, когда MVP плей-офф неожиданно заявил, что ему срочно нужно домой. Тем не менее, даже несмотря на неприятный случай, судя по всему, Никола изменил свое мнение о празднике. Именно ему доверили речь перед фанатами на импровизированном митинге, который, в отличие от поездки на автобусе, прошел спокойно.

Фото USA Today Sports

Йокич — особый игрок для «Денвера» и всей современной НБА

«Вы знаете, я говорил, что не хочу оставаться на этот парад, — начал свою речь Никола. — Но я был неправ. Это потрясающе, это лучший день в моей жизни. Я его никогда не забуду. Я хотел бы снова пережить этот момент и снова выйти на парад. Спасибо всем!» Звезда сербского баскетбола Йокич провел выдающийся плей-офф и единогласно был назван MVP финальной серии. В среднем центровой набирал по 30,2 очка, 14 подборов и 7,2 передачи в каждом из пяти матчей финала. Талант Николы был известен давно, и он становился ранее, к примеру, MVP регулярного сезона. Но в заключительной части чемпионата и ему, и всему «Денверу» чего-то постоянно не хватало. В этом сезоне сошлись все звезды, и «Наггетс» впервые стали чемпионами. Вклад же Николы в эту победу трудно переоценить.

Со времен Арвидаса Сабониса в НБА не было таких разноплановых центровых, с таким пониманием игры. Йокич сочетает все функции, которые возможны на баскетбольной площадке. Он способен сыграть от первого до пятого номера и везде быть эффективным. Пример Йокича показывает, что звезде НБА нет необходимости наращивать мышцы, съедая ведра протеина, необязательно экстравысоко прыгать или обладать сумасшедшей скоростью. А нужно с утра до вечера тренировать фундаментальные умения, знать, куда бежать, и принимать верные решения в сложных эпизодах. Современная НБА стремится к универсализму, и Йокич — символ этих перемен. А теперь еще и чемпион. «Мы все запомним этот день на всю жизнь. Эту победу, этот парад. Ребята, это все было ради вас, ради фанатов, ради Денвера. Мы вас любим», — добавил Йокич.

Получается, он не в обиде на тех, кто бросил в его супругу пиво. В конце концов, мало ли в мире сумасшедших? Может, тот мужчина даже и не смотрит баскетбол, хотя для города победа в Кубке Ларри О'Брайена невероятно важна.