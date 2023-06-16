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Фанаты бросили в жену Йокича банку пива. Это благодарность Денвера за игру Николы?

Жене Йокича попали в лицо банкой пива во время чемпионского парада «Денвера»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Никола Йокич с женой и дочерью и одноклубниками во время чемпионского парада
Никола Йокич с женой и дочерью и одноклубниками во время чемпионского парада.
Фото USA Today Sports
Наталья получила увесистым предметом прямо по лицу во время чемпионского парада.

«Денвер Наггетс» на днях обыграл в финале плей-офф НБА «Майами Хит» и впервые в своей истории стал чемпионом сильнейшей баскетбольной лиги. Лучшим игроком финала был признан Никола Йокич. После победы клуб провел традиционный чемпионский парад, который заслуженно возглавлял 28-летний серб. Никола ехал на открытом автобусе вместе со своей супругой Натальей и дочкой Огненой, правда, неприятный случай омрачил им торжество. Один из прохожих бросил банку пива прямо в лицо Наталье Йокич. Звездный баскетболист изначально не сильно хотел тратить свое время на торжества и стремился побыстрее уехать в отпуск в родной город. Праздник испорчен окончательно?

Никола Йокич (в&nbsp;центре) с &laquo;Денвером&raquo; выиграл плей-офф НБА. Йокич теперь не только символ, но и король современной НБА. Серб впервые в истории привел «Денвер» к чемпионству

Черная неблагодарность

Герой Денвера Никола Йокич после первой в истории города и клуба победы в НБА хотел сразу же уезжать домой. Видимо, у него на то были резкие причины, ведь без инцидентов традиционный чемпионский парад не обошелся. Так, жена Йокича Наталья получила по лицу летящей пивной банкой. Предмет прохожий запустил в специальную мобильную платформу, на которой ехали Йокич, Наталья и их годовалая дочь Огнена. Рядом с ними стояли трофеи — Кубок Ларри О'Брайена и трофей MVP финала плей-офф. И хотя на видео непонятно, в кого именно целился хулиган, но банка пролетела рикошетом еще через нескольких сотрудников клуба, и больше всего досталось именно Наталье Йокич. Испугалась семья Йокич и за свою дочку, которая была совсем рядом с эпизодом и также могла попасть под удар.

Супруга знаменитого серба часто приходила на матчи мужа с дочкой и по ходу сезона, поэтому фанаты вполне могли запомнить ее лицо. Что же касается истории любви Николы и Натальи, то молодые люди родились в 50-тысячном югославском городке Сомбор. В детстве они пережили тяжелые страницы последних лет Югославии и прятались с родителями в бомбоубежищах. Подружились Никола и Наталья в школьные годы. Наталья родилась в простой сербской семье, ее девичья фамилия — Мачешич. У нее есть еще две младшие сестры. Интересно, что в США белокурая красавица переехала на два года раньше своего друга. Она училась в колледже Оклахомы и играла за волейбольную команду в студенческой лиге США. Тем не менее Наталья оставила свою волейбольную карьеру и переехала к бойфренду, чтобы помочь ему адаптироваться в США, когда Никола попал в НБА. В 2020-м пара сыграла свадьбу.

Баскетболист Никола Йокич
Фото USA Today Sports

Никола не хотел ехать на парад

В свободное время супруги любят много путешествовать. Их общая страсть — лошади. Еще бы, ведь Йокич в подростковом возрасте занимался конным спортом. Кто знает, может, мы потеряли великого наездника... В сентябре 2021 года Наталья подарила мужу очаровательную милашку Огнену. Никола обожает свою красавицу жену и дочку. Семья для него — главное в жизни, а баскетбол, как он часто рассказывает в интервью, — любимая работа. Именно ее Никола сделал главной героиней церемонии награждения после победы «Денвера». Но Йокич не любит купаться в лучах славы. После победы в НБА он заявил, что не примет участия в праздничном параде по улицам Денвера. Вместе с Натальей и Огненой он хотел отправиться в родной город, куда мечтает окончательно вернуться после окончания спортивной карьеры и заняться лошадьми. Поэтому многие переживали, как Никола отреагирует на скандальный инцидент.

Наталья Йокич. Вместе пережили бомбардировку Югославии, а теперь живут в США. История любви Николы Йокича и его красавицы супруги

Судя по всему, последствий для здоровья Натальи полет банки пива не нес, тем не менее оставшуюся часть чемпионского парада она держалась за лицо и рот. Рядом с Йокичами был партнер по «Наггетс» и товарищ Николы Джамал Мюррей, который как мог поддерживал их в этой ситуации. И как тут не вспомнить, что 28-летний баскетболист изначально не хотел идти на парад. Люди сразу же вспоминали ставшее вирусным интервью серба, когда MVP плей-офф неожиданно заявил, что ему срочно нужно домой. Тем не менее, даже несмотря на неприятный случай, судя по всему, Никола изменил свое мнение о празднике. Именно ему доверили речь перед фанатами на импровизированном митинге, который, в отличие от поездки на автобусе, прошел спокойно.

Баскетболист Никола Йокич
Фото USA Today Sports

Йокич — особый игрок для «Денвера» и всей современной НБА

«Вы знаете, я говорил, что не хочу оставаться на этот парад, — начал свою речь Никола. — Но я был неправ. Это потрясающе, это лучший день в моей жизни. Я его никогда не забуду. Я хотел бы снова пережить этот момент и снова выйти на парад. Спасибо всем!» Звезда сербского баскетбола Йокич провел выдающийся плей-офф и единогласно был назван MVP финальной серии. В среднем центровой набирал по 30,2 очка, 14 подборов и 7,2 передачи в каждом из пяти матчей финала. Талант Николы был известен давно, и он становился ранее, к примеру, MVP регулярного сезона. Но в заключительной части чемпионата и ему, и всему «Денверу» чего-то постоянно не хватало. В этом сезоне сошлись все звезды, и «Наггетс» впервые стали чемпионами. Вклад же Николы в эту победу трудно переоценить.

Никола Йокич и&nbsp;Джимми Батлер. Золушка против Синдереллы. Йо — Йо: финал НБА

Со времен Арвидаса Сабониса в НБА не было таких разноплановых центровых, с таким пониманием игры. Йокич сочетает все функции, которые возможны на баскетбольной площадке. Он способен сыграть от первого до пятого номера и везде быть эффективным. Пример Йокича показывает, что звезде НБА нет необходимости наращивать мышцы, съедая ведра протеина, необязательно экстравысоко прыгать или обладать сумасшедшей скоростью. А нужно с утра до вечера тренировать фундаментальные умения, знать, куда бежать, и принимать верные решения в сложных эпизодах. Современная НБА стремится к универсализму, и Йокич — символ этих перемен. А теперь еще и чемпион. «Мы все запомним этот день на всю жизнь. Эту победу, этот парад. Ребята, это все было ради вас, ради фанатов, ради Денвера. Мы вас любим», — добавил Йокич.

Получается, он не в обиде на тех, кто бросил в его супругу пиво. В конце концов, мало ли в мире сумасшедших? Может, тот мужчина даже и не смотрит баскетбол, хотя для города победа в Кубке Ларри О'Брайена невероятно важна.

НБА
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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Вместе пережили бомбардировку Югославии, а теперь живут в США. История любви Николы Йокича и его красавицы супруги
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