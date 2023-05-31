Золушка против Синдереллы. Йо — Йо: финал НБА

Баскетболисты «Денвера» и «Майами» могут подарить болельщикам сказочную серию.

Все мы любим сказки, а индустрия спорта просто обожает такие неожиданные повороты. Не будем спорить о происхождении сюжета про Золушку (Синдерелла в западной традиции), но история ее жизни особенно почитаема в спорте и тиражируема журналистами. «Денвер Наггетс» в этом сезоне похож на нашу родную Золушку. «Майами» — это настоящая голливудская Синдерелла (если никто не против, то рассмотрим версию фильма 1914 года с великой Мэри Пикфорд в главной роли), обласканная лучами Атлантического побережья.

Сербский «самородок»

1. Команда заняла первое место в своей конференции, выиграв 53 матча (пятый результат в истории франшизы после «переезда» из лиги АБА).

2. За «самородков» играет Никола Йокич — игрок со вторым в истории франшизы показателем Win Shares (сложный термин, описывающий вклад игрока в победы команды). Первым в этом списке является член Зала славы НБА Дэн Иззел, игравший в годы, когда у «Денвера» был логотип в виде принтскрина игры Dendy. Влияние Йокича на коллектив из Колорадо (как и всей НБА) сложно переоценить. Никола сделал уже 13 трипл-даблов в рамках этого плей-офф. Он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9). Среди игроков всех амплуа выше только Мэджик Джонсон (30) и Леброн Джеймс (28).

3. «Воспитанник» «Денвера» Джамал Мюррей (был взят на драфте-2016 и всю карьеру провел в Колорадо) оправился после тяжелейшей травмы и показывает, пожалуй, свой лучший баскетбол.

4. «Злая мачеха» в лице главного тренера Майкла Мэлоуна восемь лет вела команду к финалу и наконец-то добилась этого результата (кстати, и Мэлоун, и Йокич начали свой путь в «Денвере» в один сезон).

5. Команда впервые в истории вышла в финал лиги. Был еще финал-1975/76, но это был последний розыгрыш АБА (тогда проиграли команде «Нью-Йорк Нетс»).

6. За «Денвер» когда-то играл наш родной Тимофей Мозгов и хорошо был воспринят местной аудиторией (хоть какую-то связь с Россией надо было найти). До сих пор занимает второе место в истории франшизы по количеству подборов в одной игре (29).

Пэт Райли. Фото Getty Images

Маг Райли и прекрасный принц Споэльстра

1. Появившийся в 1988 году клуб долгое время не мог найти себя в лиге и многими воспринимался в качестве богатого рынка. Только с переходом Шакила О'Нила в 2005 году команда стала представлять из себя реальную угрозу, а в следующем сезоне стала и чемпионом НБА (помимо Шака там еще были Дуэйн Уэйд, Джейсон Уильямс, Гэри Пейтон, Антуан Уокер и Адонис Хаслем).

2. Фокус-покус с «решением» (The Decision в заголовках западных СМИ, когда в одной команде объединились Леброн Джеймс, Крис Бош и Уэйд) принес клубу еще два чемпионских баннера и четыре финала НБА в целом.

3. В роли Синдереллы выступает Джимми Батлер. Его историю лучше не рассказывать никому (выгнанный в 13 лет из дома родной матерью, поиск еды на мусорке, усыновление другой семьей и огромный реверанс в сторону Денниса Родмана; нежелание повторять путь плохого парня). Его средние показатели в «постсезонке» — 28,5 очка, 2,2 подбора и 4,8 передачи за игру.

4. В роли прекрасного принца уже много лет играет наставник «Хит» Эрик Споэльстра, прошедший путь от видеокоординатора (1995 год) до трехкратного чемпиона НБА (2013 год).

5. Набор маленьких фей. Большая часть ростера Споэльстры — это игроки, которые не были выбраны на драфте: Калеб Мартин, Данкан Робинсон, Макс Струс, Гэйб Винсент, Хэйвуд Хайсмит... Это люди, которые помогают Батлеру добиваться результата.

6. Роль крестной феи с блеском выполняет Пэт Райли. Президент «Хит» идет к своему 10 (!) титулу чемпиона лиги как игрок, тренер или руководитель и по этому показателю может приблизиться к 11 титулам Билла Рассела. Да что там титулы! Райли примет участие в 19-м финале НБА, что составляет 24,7 процента от всех финалов лиги!

Никола Йокич. Фото USA Today Sports

Болельщики хотят семиматчевую серию

В преддверии любого финала хочется найти сравнения и исторические параллели. Навскидку на ум приходят финалы 2005 года («Сан-Антонио» — «Детройт») и 1981 года («Бостон» — «Филадельфия»). В 2005-м в семи матчах победила Синдерелла с Тимом Данканом, Тони Паркером и Ману Жинобили, а в 1981-м Золушка из «Хьюстон Рокетс» проиграла «Бостону» с Лари Бердом, Кевином Макхэйлом и Робертом Пэришем в шести.

В пользу «Денвера» говорят более «спокойное» и уверенное движение по плей-офф (4:2 - с «Финиксом», 4:1 — с «Миннесотой», 4:0 — с «Лейкерс»), Джокер в своем собственном лице и огромное желание выиграть-таки первый чемпионский титул.

За «Майами» сыграет желание испортить историю (никогда еще 8-е место регулярного чемпионата не становилось чемпионом, самым низким «посевом» для победителя было 6-е место в сезоне-1994/95 у «Хьюстона»), Гений Райли, невероятная химия в команде и баскетбольный сфинкс Хаслем (42-летний Юдонис Хаслем — самый возрастной игрок финала в истории НБА).

Какая версия окажется более «актуальной»? Узнаем совсем скоро.

Вне зависимости от исхода финала подкинем еще один поворот истории для будущих сценарных заявок. Летом 2022 года «Майами» взяли на драфте 19-летнего серба Николу Йовича. Уровень его таланта пока сложно оценить, но пункты 4, 5, 6 доказывают, что в «Хит» умеют выискивать таланты.

Пока что молодой Йович получает не так много времени, но очень уж хочется увидеть дуэль Йо — Йо: Николы Йокича и Николы Йовича, хотя бы на минутку. Кстати, сербскому таланту 9 июня исполняется 20 лет, а в случае победы «Майами» в четырех матчах его ожидает самый фантастический подарок в истории баскетбола.

Хотя, конечно же, все болельщики хотят семиматчевую серию с переходом преимущества от одной команды к другой, как в настоящей игре йо-йо.

Расписание финала НБА-2022/23

2 июня

«Денвер» — «Майами» (3.30 — по московскому времени)

5 июня

«Денвер» — «Майами» (3.00)

8 июня

«Майами» — «Денвер» (3.30)

10 июня

«Майами» — «Денвер» (3.30)

13 июня*

«Денвер» — «Майами» (3.30)

16 июня*

«Майами» — «Денвер» (3.30)

19 июня*

«Денвер» — «Майами» (3.00)

* - Если понадобится.