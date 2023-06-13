Йокич теперь не только символ, но и король современного НБА. Серб впервые в истории привел «Денвер» к чемпионству

Много рекордов и мало борьбы.

НБА сезон-2022/23

Финальная серия

«Денвер» — «Майами» — 4-1 (104:93, 108:111, 109:94, 108:95, 94:89)

Яркого противостояния в финальной серии не получилось. «Денвер» слишком легко переиграл «Майами». Силы подопечных Эрика Споэльстры кончились в серии с «Бостоном». Тем не менее за этот сезон они заслуживают максимальной похвалы. Добраться до финала с восьмого места в регулярке — настоящий подвиг. «Денвер» же катком прошелся по этому розыгрышу плей-офф (4:2 — с «Финиксом», 4:1 — с «Миннесотой», 4:0 — с «Лейкерс»). А великий Никола Йокич осчастливил штат Колорадо, в очередной раз доказав, что фундаментальные умения в баскетболе дороже накачанных мышц.

40+ от Йокича не помогают

В первом матче финальной серии «Денвер» не испытал никаких проблем. Йокич сделал очередной трипл-дабл (27 + 10 подборов + 14 передач), Мюррей добавил 27 очков и 10 передач. Лидеры же «Майами» выглядели очень плохо. За весь матч игроки «Хит» пробили всего два штрафных, что стало антирекордом финалов НБА (у «Наггетс» было 20 бросков с линии). Батлер воспринял этот момент спокойно, подчеркнув, что он ему не хватило агрессии. «Я должен идти в проходы, оказывать давление в трехсекундной зоне. В первой игре я не исполнил ни одного штрафного, это моя вина». А вот Адебайо когда его спросили о судействе сделал жирный намек. «Если я отвечу на вопрос, вы заплатите за меня штраф?»

Впрочем, жаловаться на судей «Хит» точно не стоило. Хозяева были свежи и надежны, а гости явно не восстановились после изматывающей финальной серии Востока. Батлера очень грамотно перекрыли. Герои серии с «Бостоном» показали ужасный процент попаданий. У Калеба Мартина всего 3 очка, у Макса Струса и Данкана Робинсона — 0 из 10 и 1 из 6, хотя каждый провел по 20 минут. Оттудаваться за всех пришлось Бэму Адебайо, но единственный участник Матча звезд от «Майами» явно не тот человек, который способен в одиночку вытаскивать серии.

Впрочем, хоронить «Майами» было еще очень рано. Во всех чемпионских сезонах (2006, 2012, 2013) «Хит» начинали финальные серии с поражений. Также стало известно, что перед началом финала крупную сумму денег (1,25 миллиона долларов) на «Наггетс» поставил рэпер Дрейк. Обычно в ставках на баскетбол канадец ошибается.

И вторая игра показала, что выбор Дрейка был не такой уж и очевидный. По ходу встречи «Денвер» выигрывал «+15», а перед решающей четвертью — 8. Но трехминутная слабость и «Хит» организовал мощный рывок (17:5), в итоге забрав отрезок с преимуществом «+11». Этого хватило для победы. Круто проявил себя Робинсон, набравший все свои очки (10) в четвертой четверти, а также Гэйб Винсент, ставший самым результативным игроком своей команды (23). «Наггетс» не спасло 41 очко от Йокича.

«Меня сильно беспокоит, что мне приходится напоминать парням про самоотдачу в финале НБА, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун. — Наверное, журналисты не поверили мне, когда я после первого матча говорил, что мы играли не лучшим образом. Подумали, что я просто хочу попасть на первые полосы. Но мы действительно играли не лучшим образом».

Никола Йокич забрасывает мяч в кольцо в игре с «Майами». Фото USA Today Sports

Домашняя посиделка

Перед третьей игрой Мэлоун продолжил подогревать тему, рассказав представителям СМИ, что показал игрокам 17 видео, где они нарушали игровую дисциплину. По словам тренера, в сумме это стоило команде 40 пропущенных очков. «Нам не хватает коммуникации и общения. Порой ребята действуют сами по себе и это недопустимо». Йокич и Мюррэй точно услышали призыв своего наставника. Они стали первым дуэтом в истории НБА, когда оба игрока сделали трипл-дабл с 30 очками. Ранее такое не удавалось никому даже в регулярном чемпионате, не говоря уже о плей-офф. Лидеров «Наггетс» поддержали Аарон Гордон, Кентавиус Колдуэлл-Поуп и даже новичок команды Кристиан Браун. Он стал третьим по результативности в своей команде (15 очков).

«Майами» не помогли 50 очков от Батлера и Адебайо, всего четыре потери (самый низкий показатель в истории финалов) и приезд Неймара (знаменитый бразилец близкий друг Батлера и давний фанат «Хит»).

«Перед третьей игрой мы собрались всей командой в гостях у Джеффа Грина, — отметил Йокич. — Мы побыли вместе в неформальной обстановке, обсудили важные нюансы и поняли, что должны оставаться семьей, если хотим вписать наши имена в историю».

Употребление слова «семья» — вовсе не пафос со стороны Николы. В четвертой матче серб подвернул голеностоп. Большинство бы игроков, включая звезд первой величины, наверняка бы приняли решение поберечь здоровье. Но двукратный MVP НБА жаждал титула. С травмой Йокич набрал 23 очка и 12 подборов. Героем же встречи стал Гордон, который к 27 очкам добавил 7 подборов и 6 передач.

«Ради этого мы и взяли его (в марте 2021 года Гордон был обменен из «Орландо»), — делился после матча Мюррэй. — Он настоящий боец, любит побороться, обожает контактную игру, жесткость на паркете. При этом в обычной жизни Аарон максимально спокойный. Он объединяет команду за пределами площадки, его не обвинишь в эгоизме. Аарон был хорош по ходу всего плей-офф, по ходу всего сезона. Все то время, что провел у нас. Он в полном порядке».

Сам Мюррэй в четвертой игре сделал 12 передач без единой потери (третий результат в истории НБА после Роберта Рида и Мэджика Джонсона). «Майами» показывал свой фирменный тягучий баскетбол, но ничего не смог поделать с топ-исполнителями соперника. «Денвер» приблизился к титулу на расстоянии одной победы, но в стане «Хит» никто не собирался опускать руки. «Мы лично видели, как команда отыгрывается с 0:3 (видимо, речь про финал конференции с «Бостоном»). Так что нам надо верить в себя», — говорил Адебайо.

Еще более убедительно выступил тяжелый форвард «Майами» Кевин Лав. Он взял свой единственный чемпионский перстень, когда «Кливленд» проигрывал финальную серию «Голден Стэйт» со счетом 1:3. «Мы знаем, что все возможно. Такое случалось и в финале конференции, и в финале лиги. Нужно просто выигрывать одно владением за другим. Одну четверть, одну половину. Нужно просто добиваться результата любой ценой. У нас есть все, чтобы переломить ход серии».

За день до пятой игры в семье Лава произошло пополнение. Впрочем, с новорожденным сыном Кевин побыл всего один день и вернулся в команду.

Эдрис «Бэм» Адебайо (слева) против Брюса Брауна. Фото USA Today Sports

Ода Николе

Многие игроки, включая Адебайо, отмечали важность чемпионского опыта Лава. Споэльстра решил пойти еще дальше, выставив Кевина в стартовой пятерке на пятую игру. Впрочем, ветеран уже не способен на чудеса. Партнер ожидаемо повел за собой Батлер. Во многом благодаря Джимми «Хит» вели к большому перерыву 7 очков, а игроков «Денвера» откровенно колотило перед домашней публикой. Со старта они смазали 20 из 23 трехочковых попыток. Обычно спокойный Йокич стал кричать на товарищей в одном из тайм-аутов.

Серб понимал, что дать «Майами» вернуться в серию нельзя не при каких обстоятельствах. Поэтому после перерыва Никола, игравший с повреждением, включился по полной, а «Денвер» превзошел соперника прежде всего в желании. Мюррэй и Гордон рыбкой бросались за мячами в аут, очень вовремя дабл-дабл оформил Майкл Портер, по несколько важных попаданий добавили Брюс и Кристиан Брауны. Баскетболисты «Майами» же после смены сторон выглядели максимально потерянными. Даже с посредственной игрой хозяева не довели дело до напряженной концовки — это важный признак чемпионской команды.

Приз MVP финальной серии, конечно, достался Йокичу. Главный любитель лошадей в мире баскетбола стал самым низкорейтинговым MVP в истории. На драфте «Денвер» выбрал свою суперзвезду только под 41(!) номером.

Со времен Арвидаса Сабониса в НБА не было таких разноплановых центровых, с таким изумительным пониманием игры. Но если литовец приехал в США с больными коленями и уже в зрелом возрасте, то Йокич развил все азы баскетбола именно в клубе НБА. Его влияние на нападение «Денвера» неподвластно простым цифрам. Он делает больше результативных передач, чем Крис Пол.

Уникальная игра в защите от Билла Рассела заставила НБА «уйти» от кольца (тренеры многих команд перешли к тому, чтобы атаковать с дистанции и не попадать под «бутерброд Рассела», в итоге это привело к введению трехочковой зоны). Мощь Джо Майкана заставляла Лигу увеличить трехсекундную зону с 1,8 до 3,6 метра. Дуэт Джона Стоктона и Карла Мэлоуна заставил весь мир искать новые способы защиты против пик-н-ролла. Майкл Джордан заставил всех сдваиваться и даже страиваться на одном игроке. Йокич же сочетает все функции, которые возможны на баскетбольной площадке. Он способен сыграть от первого до пятого номера и везде быть эффективным. Современное НБА стремится к универсализму, и Йокич — символ этих перемен. А теперь еще и чемпион.

Никола Йокич стал самым ценным игроком финала НБА. Фото USA Today Sports

Пример Йокича показывает, что звезде НБА нет необходимости наращивать мышцы, съедая ведра протеина, не обязательно экстравысоко прыгать или обладать сумасшедшей скоростью. А нужно с утра до вечера тренировать фундаментальные умения, знать, куда бежать, и принимать верные решения в сложных эпизодах. Последним таким игроком был Тим Данкан, которого не зря называли Big Fundamental. У ученика Грегга Поповича пять чемпионских титулов, так что Николе еще есть к чему стремиться.