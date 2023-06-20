Вембаньяма ждут в «Сан-Антонио». Сможет ли крутой француз затмить звезд НБА?

Виктор претендует на звание лучшего баскетболиста в истории, но повышенная травматичность может все испортить.

В четверг, 22 июня, в Нью-Йорке состоится самый долгожданный драфт НБА за последние 20 лет (с момента прихода в лигу Леброна Джеймса). Под первым номером «Сан-Антонио» выберет 19-летнего форварда сборной Франции Виктора Вембаньяма. Команда знаменитого тренера Грегга Поповича «сливала» сезон (прошлым летом обменяли своего лидера Деджонте Мюррэя и заняли последнее место в Западной конференции), чтобы забрать на драфте игрока, которого почти все эксперты называют не только будущей суперзвездой НБА, но и вовсе величайшим в истории. Но оправдает ли Вембаньяма такие большие авансы?

Натурально и легко

Чем так крут Вембаньяма? Если коротко, то это небывалое сочетание антропометрических данных (рост — 221 см, размах рук — 244 см, с поднятыми руками — 292 см), великолепная техника (дриблинг, пас с ведения, умение бросать издали и способность инициировать атаку за счет обыгрышей в стиле Кевина Дюранта) и баскетбольный интеллект уровня лучших разыгрывающих НБА. Он умеет делать на площадке все, обладая ростом 221 см. То же самое можно сказать и про MVP последней финальной серии Николе Йокиче, но в продвинутой статистике Виктор превосходит даже великого серба.

Виктор Вембаньяма. Фото Global Look Press

Большой плюс Виктора заключается в том, что он родился в спортивной семье. Мать и отец были профессиональными спортсменами, сестра играет за юношеские сборные Франции по баскетболу, брат — по гандболу. Именно благодаря этому у него есть критическое преимущество перед остальными «большими»: их всех приводил в спорт высокий рост, Вембаньяма же с детства возился с мячом и сам признается, что даже не помнит себя, не играющим в баскетбол. Первые шаги делал под руководством своей матери.

«Когда я увидел его в первый раз, ему было 14 лет, — рассказывает Bally Sports форвард «Клипперс» и сборной Франции Николя Батюм. — Первое, что я подумал: ненормально быть таким техничным при таком росте. Иметь такое видение площадки и такую мягкую кисть. Я сразу подумал, что Виктор будет лучшей версией Кристапса Порзингиса в атаке. В защите же он большой универсал. Без проблем может играть любую роль в обороне — двойная опека, дроп, смена... Обладает ли еще кто-то таким набором навыков в современной НБА? Не удивлюсь, если он добьется даже большего, чем Яннис Адетокунбо и Никола Йокич».

Другие эксперты отмечают невероятный баланс тела Вембаньяма. «Виктор двигается как игрок на 20-30 сантиметров ниже, стремительно мчится в быстрые прорывы, пытается раскачивать оппонентов на дриблинге, легко передвигается по зоне в защите. Понятно, что ему еще есть в чем прибавлять, но под руководством Грегга Поповича он довольно быстро сможет закрыть все свои минусы. Так что перед нами потенциальный GOAT», — говорил в своей программе легенда НБА Чарльз Баркли.

А вот что про Вембаньяма думает защитник сборной России Даниил Касаткин. «Долгое время я не воспринимал хайп вокруг него, — отметил «СЭ» игрок МБА. — Да, смотрел юношеский ЧМ, где он больше выделялся ростом и хорошими инстинктами по защите. Думал, что ему еще придется доказать свою состоятельность. Но его сезон в «Метрополитан» изменил мои представления. Когда при росте 218 см человек бросает дальние броски с дриблинга, со степ-бека, и это выглядит натурально и легко... Фантастика. Каждое движение, каждый бросок выглядит натурально. У него огромная нога, огромная рука, но при этом невероятные координация и реакция в защите. А еще есть желание стать лучшим из лучших. Про него уже сейчас можно сказать, что это следующий Кевин Дюрант. Хайп вокруг него не преувеличен. Хотя с таким сложением тела многое может пойти не так в плане травматичности».

Виктор Вембаньяма. Фото Global Look Press

Равнение на Гобера

Действительно, любому игроку такого телосложения традиционно предрекают повышенную травматичность. И пока это единственный красный флаг, который может помешать Вембаньяме стать тем, кого в нем видят специалисты. Впрочем, у Виктора нет хронических проблем. Он избегал серьезных травм. Что касается худощавого телосложения, то вес вряд ли можно рассматривать как такую уж большую проблему. Последние три года Вембаньяма стабильно набирает 10 килограммов.

Еще 15 килограммов отделяют его от оптимального веса Руди Гобера, на который молодой француз и ориентируется. В конце мая Гобер лично вручил Вембаньяме приз MVP чемпионата Франции. Его средняя статистика в сильном европейском чемпионате — 20,6 очка, 10,1 подбора, 2,5 передачи и 3 блок-шота (в финале «Метрополитан» уступил «Монако» Майка Джеймса со счетом 0:3).

— Не исключаю, что мы наблюдаем за появлением главной суперзвезды НБА, — признался Гобер. — Мне очень приятно, что у меня будет возможность поиграть с Виктором в сборной Франции. Радует, что он понимает всю ситуацию. Несмотря на большое внимание, продолжает усиленно тренироваться, работать над своим телом.

Не исключено, что мы увидим связку Гобер — Вембаньяма уже на ЧМ-2023, который начнется в сентябре. По крайней мере, наставник Трехцветных Венсан Колле отметил, что вызовет бигмена. «Чемпионат мира лучше всего подготовит его к НБА. Я надеюсь, что мы сможем сотрудничать с его клубом». У Поповича может быть другое мнение.