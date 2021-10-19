В НБА стартует новый сезон. Кто бросит вызов «Милуоки» и Адетокунбо?

В ночь со вторника на среду по московскому времени в Северной Америке стартует регулярный чемпионат самой богатой баскетбольной лиги

То, что предстоящий сезон будет для главной баскетбольной лиги особенным, известно еще с лета — Национальная баскетбольная ассоциация отмечает свое 75-летие с размахом. Уже подготовлен специальный логотип, где известная всем фигура баскетболиста и цифры «75» вписаны в красно-синий бриллиант. Такой же целый год будет украшать форму всех клубов лиги. Также НБА пообещало определить и обнародовать список 75 величайших игроков в своей истории.

Конечно, стать чемпионом в такой сезон почетно вдвойне. Тем более что два предыдущих чемпионата оказались во многом скомканными из-за пандемии. Позапрошлый командам пришлось завершать в «пузыре», прошлый был урезан по причине короткого межсезонья. Теперь же нам предстоит увидеть полноценную регулярку из 82 матчей в привычные сроки, с середины октября до середины апреля. Хотя кое-что из прошлых сезонов сохранится: командам, занявшим по итогам гладкого чемпионата места с 7-го по 10-е в конференциях, предстоит сыграть плей-ин для определения окончательного «посева».

Охота на оленей

В роли действующих чемпионов в юбилейный сезон вступит «Милуоки Бакс», прошлым летом ставший сильнейшим в лиге во второй раз в истории и после полувековой паузы. Яннис Адетокунбо разрывает НБА уже не первый год, но раньше в плей-офф у «Оленей» каждый раз что-то шло не по плану, а на их лидера валились все шишки. Но в минувшем сезоне у «Милуоки» сошлись все звезды. Адетокунбо, Крис Миддлтон, Джру Холидей и остальные перед стартом плей-офф не были заведомыми фаворитами, но уничтожили «Майами», затем выиграли умопомрачительную семиматчевую серию у «Бруклина», а дальше их уже было не остановить.

В межсезонье «Бакс» обошлись без заметных потерь в составе и готовы отстаивать свое звание. Задача им вполне по плечу — команде в целом и Адетокунбо в частности не хватало победного опыта, и парни терялись в сложных ситуациях. Но теперь это позади. Хотя защитить титул будет очень сложно. Об этом игрокам «Милуоки» могут рассказать коллеги из «Лейкерс» — они в позапрошлом сезоне стали чемпионами в 17-й раз в истории, а следующий с треском провалили, едва залезли в плей-офф и проиграли там в первом же раунде.

Поэтому менеджмент лос-анджелесцев развернул прошлым летом запредельную активность. И создал новое «Большое трио». К Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису, которые и выиграли для «Лейкерс» перстни в 2020-м, путем сверхзапутанного пятистороннего обмена добавился не кто иной, как Расселл Уэстбрук. А еще целая россыпь звездных ветеранов. Только вслушайтесь: Кармело Энтони, Деандре Джордан, Дуайт Ховард, Раджон Рондо, Тревор Ариза — причем последние трое уже выступали в команде и отлично знакомы болельщикам.

Посмотрим, чего еще стоит эта старая школа. На бумаге «Лейкерс» выглядят одним из главных претендентов на чемпионство. Но интересно, как столь возрастной состав переживет полноценную регулярку, особенно если на команду посыплются травмы.

Ирвинг угодил в «Сети»

Еще один записной фаворит сезона — «Бруклин». Причем шансы «Нетс» на чемпионство были бы еще выше (хотя, казалось, куда выше), если бы не история с Кайри Ирвингом. Напомним, что Ирвинг, являющийся одной из главных звезд команды наряду с Джеймсом Харденом и Кевином Дюрантом, в категорической форме отказался прививаться от ковида. А в штате Нью-Йорк, равно как и, например, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, невакцинированным запрещено участвовать в спортивных соревнованиях в закрытых помещениях.

В ответ на демарш Ирвинга руководство «Нетс» уже объявило, что не будет вести с игроком переговоры о продлении контракта, по которому он мог бы получить 186 миллионов долларов. И в нынешнем сезоне он тоже потеряет кучу денег, поскольку не сможет играть в домашних матчах команды. Тем не менее даже без него «Бруклин» является одним из топ-претендентов на титул. Хотя может легко оказаться и главным разочарованием сезона. Тем интереснее будет следить за тем, как уже в первый день регулярки «Нетс» сыграют против «Бакс».

Но на фоне еще одного скандала — с отказывающимся играть за «Филадельфию» Беном Симмонсом — пока сложно представить, кто еще на «Востоке» может бросить вызов «Милуоки» и «Бруклину». Возможно, в этой роли мы увидим «Майами» — команда из Флориды после финала-2020 и вылета в первом раунде плей-офф усилилась Кайлом Лоури и Пи-Джеем Такером, что в сочетании с Бэмом Адебайо, Джимми Батлером и Данканом Робинсоном дает настоящую гремучую смесь.

На «Западе» ситуация куда более запутанная. Здесь по-прежнему в строю «Юта», выигравшая прошлогоднюю регулярку с шикарным процентом побед — 72,2. Руди Гобер, Донован Митчелл и компания наверняка будут греметь и в нынешнем году и могут замахнуться на многое. Не забываем и про финалистов прошлого сезона из «Финикса», у которого одна из лучших задних линий в лиге во главе с Крисом Полом и Девином Букером, а также звездный центр Деандре Эйтон. Проблемы «Финикса» во многом могут быть схожи с теми, что испытывали «Милуоки» пару лет назад — молодая и, бесспорно, перспективная команда, которой не хватает опыта.

Очень интересно будет смотреть и на другие команды — «Денвер» с MVP прошлого сезона Николой Йокичем, «Даллас» с Лукой Дончичем, «Голден Стэйт», где по-прежнему есть Стивен Карри и Клэй Томпсон, «Филадельфия» с Джоэлом Эмбиидом. Но им, скорее всего, уготованы в нынешнем сезоне роли второго плана.

Восточная конференция. Филадельфия-76, Бруклин Нетс, Милуоки Бакс, Нью-Йорк Никс, Атланта Хокс, Майами Хит, Бостон Селтикс, Вашингтон Уизардс, Индиана Пэйсерс, Шарлотт Хорнетс, Чикаго Буллз, Торонто Рэпторс, Кливленд Кавальерс, Орландо Мэджик, Детройт Пистонс.

Западная конференция. Юта Джаз, Финикс Санз, Денвер Наггетс, Лос-Анджелес Клипперс, Даллас Маверикс, Портленд Трэйл Блэйзерс, Лос-Анджелес Лейкерс, Голден Стэйт Уорриорз, Мемфис Гриззлис, Сан-Антонио Сперс, Нью-Орлеан Пеликанс, Сакраменто Кингз, Миннесота Тимбервулвз, Оклахома-Сити Тандер, Хьюстон Рокетс.