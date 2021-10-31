Гобер отдает дань COVID-19, Леброн потерял фантазию, а Букер страдает по Дженнер

Образы игроков НБА на Хеллоуин были на высоте.

Хеллоуин — особый день для фанатов НБА. Баскетболисты трепетно относятся к этому празднику и радуют болельщиков неординарными костюмами. Делая в них фото не только в своих соцсетях, но и приходя на игры. В 2020 году эта традиция прервалась. Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон стартовал только в декабре. Игроки соскучились по полноценному празднованию Хеллоуина и показали отличное воображение.

Особо стоит отметить Руди Гобера. Центровой «Юты», трижды лучший оборонительный игрок НБА, предстал в образе COVID-19. Этот выбор неслучаен. Сезон-2019/20 приостановили именно после того, как француз заразился коронавирусом. А за пару дней до этого Руди потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за пандемии. После этого Гобер получил очень много критики, как от болельщиков, так и от других игроков НБА. В том числе партнера по команде Донована Митчелла. Позже Гобер извинился за свое поведение, но его поступок так и остался мемом. Сейчас же центровой проявил самоиронию.

В этом образе Руди посетил костюмированную вечеринку «Юты», где было много достойных нарядов.

Приз же за самый крутой образ в этом году, пожалуй, заслужил Робин Лопес. Вместе с женой Кристин Варгас центровой «Орландо» показал улучшенную версию Бэтмена и его антагониста — Пингвина. Кстати, Робин со своим братом Бруком приезжал в Россию в 2014 году и дал большое интервью «Известиям».

Леброн Джеймс выбрал классику. Звездный форвард «Лейкерс» примерил костюм Фредди Крюгера. «Палки и камни могут покалечить меня, но ничто не убьет меня», — подписал фото четырехкратный чемпион НБА. Стоит признать, что у Джеймса были и более крутые идеи.

Бывший партнер Леброна по «Лейкерс» Джавейл Макги приехала на домашний матч «Финикса» в костюме из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который стал главным хитом Netflix.

Лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс вместе со своей подругой Джордин Вудс предстали в образе Волка и Красной Шапочки.

MVP НБА 2017 года Рассел Уэстбрук со своей женой Ниной переоделись в персонажей комедийного фильма ужасов «Невеста Чаки». Получилось круто.

Аарон Гордон приехал на матч своего «Денвера» в маске Джейсона — главного злодея серии фильмов «Пятница, 13-е». Брутальный образ дополнял бумажный стаканчик с кофе.

Один из лучших игроков прошлого сезона, защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал фото своей бывшей возлюбленной Кендалл Дженнер. Он оставил комментарий под постом супермодели («Не забываю»), которая снялась в белье в честь Хеллоуина.

Неплохой Джокер получился из тяжелого форварда «Майами», ветерана НБА Тревора Аризы.