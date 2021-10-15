Ирвинг теряет 15 миллионов из-за отказа от прививки. Но все равно идет на принцип

Упертая звезда «Нетс» отказывается прислушиваться к голосу разума

Один из лидеров команды «Бруклин» Кайри Ирвинг устроил главную предсезонную заварушку в НБА, отказавшись от прививки от COVID, несмотря на жесткое требование вакцинации для спортсменов, выступающих в штате Нью-Йорк. Эта позиция 29-летнего разыгрывающего ставит под вопрос его возможность выступления в предстоящем регулярном чемпионате. Но даже перспектива остаться без работы и без огромной суммы денег не образумила антипрививочника. «Это мой выбор, и я прошу всех относиться к нему с уважением, — заявил баскетболист. — Вся эта история не связана ни с политикой, ни с НБА. Это связано с моей жизнью и моим выбором».

Я никому не причинял вреда

Таким образом Кайри автоматически пролетает мимо 41 домашней игры «Бруклина» в регулярном сезоне и еще двух выездных поединков против другой нью-йоркской команды — «Никс». Теоретически звезда НБА могла бы выступить еще в четырех десятках выездных матчах, но руководство «Нетс» ради сохранения командной химии решило полностью вывести защитника из состава и даже запретило ему участвовать в тренировках. Иначе возникало слишком много спорных ситуаций — и с властями, и с сотрудниками клуба. Такое решение будет стоит «Бруклину» 19 миллионов долларов, которые команда должна заплатить Ирвингу за гостевые поединки, в которых он не будет участвовать.

Но и сам спортсмен тоже понесет немалые убытки, хотя и останется в первой сотне самых высокооплачиваемых игроков лиги. Для семикратного участника Матчей всех звезд НБА сейчас идет третий год четырехлетнего контракта на 136 миллионов долларов. В нынешнем сезоне Ирвинг должен был заработать 34 миллиона. То есть убытки из-за его упрямства составят около 15 миллионов, или 380 тысяч долларов за каждый пропущенный матч. Это огромная сумма. Для сравнения, весь бюджет «УНИКСа» — второй команды Единой лиги ВТБ — в прошлом сезоне не превышал 15 миллионов долларов.

— Речь не о том, что я антиваксер. Просто я поступаю в соответствии со своими ощущениями, — отреагировал Кайри на обвинения в том, что он из-за своего упрямства не только теряет в деньгах, но и подрывает государственную программу массовой вакцинации населения. — Я понимаю последствия принятого мною решения. Но я никому не причинял вреда и не совершал преступления. Если вы решили сделать прививку, то я поддерживаю вас. Делайте то, что считаете лучшим для себя. И я продолжаю молиться за всех тех, кто из-за пандемии потерял своих близких. Но никто не должен быть принужден к каким-либо действиям со своим телом.

Выбора не остается

Странная позиция Ирвинга вызвала ожесточенные споры среди болельщиков, игроков, тренеров, комментаторов и всех причастных к НБА. Некоторые хвалят Кайри за его принципиальность и отказ от серьезных денег ради убеждений (очевидно, что у разыгрывающего теперь будут проблемы и с подписанием нового контракта). Другие хейтят баскетболиста за дурацкую упертость, из-за которой будут страдать интересы команды. Кроме того, пример Ирвинга наверняка станет заразительным, а это значит, появятся тысячи людей, которые откажутся от прививки только ради того, чтобы «поступить в соответствии со своими ощущениями». И тем самым нанесут вред не только себе, но и другим людям, став переносчиками опасной инфекции.

И самое печальное, что случай звездного баскетболиста НБА — точно не последний инцидент такого рода в большом спорте. Многие спортсмены изначально подозрительно относились к прививке, опасаясь, что она может негативно сказаться на тонких физических настройках организма, которые необходимы для выступления на топ-уровне. Однако выбора у них сейчас не остается. Например, объявлено, что на Олимпиаду в Пекин пустят только тех спортсменов, которые прошли полный курс вакцинации. Также наличие прививки, скорее всего, станет обязательным для участия в ближайшем Открытом чемпионате Австралии по теннису. Хотя есть большой риск, что требование о прививках отвратит от Australian Open нескольких сильных игроков во главе с известным антиваксером Новаком Джоковичем.

Fighting for freedom brings people together. Shout out and strength to #kyrieirving for doing the right thing for him and his family. #nomandates #planpanic https://t.co/O8NRoR13Qh — George Ihle (@GeorgeIhle) October 12, 2021

Впрочем, есть и обратные примеры. Из-за бюрократических проволочек, связанных с непризнанием российских вакцин на Западе, некоторые спортсмены из нашей страны вынуждены соглашаться на двойную вакцинацию. Ряд наших команд по зимним видам спорта ради свободного перемещения по этапам Кубка мира в Европе прошли дополнительную вакцинацию препаратами, одобренными в Европе. И это несмотря на то, что ранее они укололись «Спутником V» и имели высокие титры антител. Увы, никто из них, подобно Ирвингу, не получит 19 миллионов долларов за простой, да и принципиальность в подобных условиях становится совершенно неуместной.