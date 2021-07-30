Новый Грант Хилл для «Детройта», провал Гарубы и правильное решение Михайловского. Итоги драфта НБА

Одним из героев ежегодной лотереи мог стать Терренс Кларк, погибший в автокатастрофе.

В бруклинском «Барклайс-центре» состоялся драфт НБА. Радует, что в этот раз он прошел вживую, в прошлом году из-за пандемии пришлось проводить ежегодное событие в рамках видеоконференции. Первый выбор драфта впервые с 1970 года был за «Детройтом». 50 лет назад они выбрали Боба Ланира, который впоследствии стал членом Зала славы баскетбола. Хочется, верить, что и в этот раз они угадали с Кейдом Каннингемом (в 2003 году боссы «Пистонс» под вторым номером задрафтовали Дарко Миличича, и тогда все закончилось полным фиаско).

The Detroit Pistons will select Cade Cunningham No. 1 overall if they don't trade the pick, per @wojespn pic.twitter.com/MAh7bFLPFQ — Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2021

Топ-3

Хотя со стороны казалось, что под более подходящий выбор для «Пистонс» — центровой Эван Мобли (213 см). Но в итоге его проигнорировал сначала «Детройт», а затем и «Хьюстон». Мобли ушел только под третьим номером в «Кливленд», где вокруг него можно смело строить франшизу. «Кавальерс» уже избавились от Андре Драммонда, теперь надо постараться расстаться с потерявшим мотивацию Кевином Лава. И на свободные деньги набирать новую команду.

Что касается Каннингема, то это 203-сантиметровый разыгрывающий, лучший скорер сезона в NCAA (20,1 очка при 40% реализации бросков из-за дуги). Также Кейд отлично чувствует себя на подборе (6,2 в среднем за игру), поэтому способен быстро разгонять атаки команды, что сейчас очень ценится в НБА. Он обладает хорошим дриблингом, способен отдавать обостряющие передачи. Эксперты считают, что он как никто другой готов к НБА и уже в первом сезоне принесет много пользы «Детройту». Из современных игроков его часто сравнивают с Джейсоном Тейтумом. А из баскетболистов прошлого он очень напоминает Гранта Хилла, который в свое время также был выбран на драфте именно «Пистонс».

Кстати, «Дейтройт» уже получил максимальное за последние четыре года количество заявок на приобретение сезонных абонементов и билетов на арену «Литтл Сизарс». Последний раз похожие цифры были при подписании Блэйка Гриффина в 2018 году.

Под вторым номером «Хьюстон» выбрал атакующего защитника Джейлена Грина (17,9 очка в G-Лиге). «Рокетс» сейчас находится в стадии перестройки, и, возможно, такой энерджайзер, как Грин, — именно тот человек, который нужен команде. Эксперты высоко оценили этот выбор. Кстати, из G-Лиги на этом драфте выбрали еще двух игроков. Джонатан Куминга будет выступать за «Голден Стэт» (7-й номер), Айзейя Тодд был выбран «Милуоки» под 31-м номером, но тут же обменян в «Вашингтон».

Воссоединение братьев

Очень странным выбором кажется решение «Орландо» взять под пятым номером Джейлена Саггса. Зачем «Волшебникам» еще один игрок, способный возиться с мячом, когда у тебя и так есть полная линейка защитников? Понятно, что это попытка взять лучшее из оставшегося, но какие еще были аргументы у боссов — непонятно.

В очередной раз европейцы хапнули свою порцию внимания. Сразу 11 человек из Старого Света попали в топ-60. Самый высокий выбор у Франца Вагнера — брата тяжелого форварда «Орландо» Моритца Вагнера. Он был выбран под 8-м номером и теперь будет играть вместе с Моритцем. В сезоне-2018/19 Франц выступал за «Альбу» и получил приз лучшему молодому игроку из Германии. Берлинский клуб был готов предложить ему профессиональный контракт, но игрок принял решение переехать в NCAA и точно не прогадал.

Высокий выбор получил Алперен Шенгюн. Турецкий центровой был взят «Оклахомой» под 16-м номером, но обменян в «Хьюстон». «Рокетс» наверняка выкупят его контракт у «Бешикташа», и уже со следующего сезона 19-летний центровой будет бороться за место в стартовой пятерке.

А вот Усман Гаруба, наоборот, рассчитывал попасть в топ-10, но тяжелого форварда «Реала» выбрали только в конце первого раунда. Под 23-м номером. Это может затруднить его отъезд в НБА. Рокас Йокубайтис взят в «Оклахому» под 34-м номером и тут же обменян в «Нью-Йорк». Он не уйдет из «Барселоны» — это очевидно. 50-й номер Филиппа Петрушева в «Филадельфию» — большой успех. Что касается грузина Сандро Мамукелашвили и серба Балша Копривица, то перспективы этих игроков очень туманны. Вряд ли «Милуоки» и «Детройт» рассчитывают на них.

А вот решение Никиты Михайловского снять свою кандидатуру с драфта и переехать в Австралию (будет играть за «Тасманию») выглядит выигрышным. Есть уверенность, что в этом году его выбрали бы в конце второго раунда, если вообще бы выбрали. В следующем году он будет доступен, ему будет 22 года. Плюс опыт игры в сильном иностранном чемпионате значительно повысит его шансы на топ-30. Верим в Никиту.

? WELCOME TO OUR NBL NEXT STAR, NIKITA MIKHAILOVSKII ?



The 6'8 guard has played professionally for Russian club Avtodor Saratov in the highly regarded VTB United League since 2017, winning the league's Young Player of the Year in 2019 and again in 2020. pic.twitter.com/NGJznp1hB4 — Tasmania JackJumpers ? (@JackJumpers) July 29, 2021

Красный свет для Кларка

Одним из героев драфта мог стать Терренс Кларк. Защитник отыграл отличный сезон в Университете Кентукки. Объявил, что идет на драфт. За ними следили многие клубы. Планировалось, что его выберут в середине первого раунда (Кларк уже успел подписаться с агентством Леброна Джеймса). Но в конце апреля Терренс разбился на машине в Лос-Анджелесе. Автомобиль игрока проехал на красный свет «на очень высокой скорости». Произошло столкновение с грузовиком, после которого машина баскетболиста сперва въехала в столб, а затем отскочила в стену. На Западное побережье он приехал, чтобы готовиться к драфту...

Мать игрока Ясмин была на церемонии драфта и встретилась с комиссионером НБА Адамом Сильвером. Многие великие игроки написали слова поддержки семье игрока в Twitter — Джейсон Тейтум, Джа Морэнт, Донован Митчелл, Джейлен Браун, Тон Макер, Нассир Литтл и другие. Новичок «Зенита» Шабазз Напьер, выбранный на драфте-2014 под 24-м номером, отметил, что это был драфт имени Терренса Кларка.

?? fly high 5 https://t.co/UsUslRDN3i — Shabazz Napier (@ShabazzNapier) July 30, 2021

Тимур Ганеев, Александр Невзгода