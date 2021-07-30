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Новый Грант Хилл для «Детройта», провал Гарубы и правильное решение Михайловского. Итоги драфта НБА

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 18:00
Кейд Каннингем — первый номер драфта НБА-2021. Фото Brad Penner, USA Today Sports
Кейд Каннингем — первый номер драфта НБА-2021. Фото Brad Penner, USA Today Sports
Одним из героев ежегодной лотереи мог стать Терренс Кларк, погибший в автокатастрофе.

В бруклинском «Барклайс-центре» состоялся драфт НБА. Радует, что в этот раз он прошел вживую, в прошлом году из-за пандемии пришлось проводить ежегодное событие в рамках видеоконференции. Первый выбор драфта впервые с 1970 года был за «Детройтом». 50 лет назад они выбрали Боба Ланира, который впоследствии стал членом Зала славы баскетбола. Хочется, верить, что и в этот раз они угадали с Кейдом Каннингемом (в 2003 году боссы «Пистонс» под вторым номером задрафтовали Дарко Миличича, и тогда все закончилось полным фиаско).

Топ-3

Хотя со стороны казалось, что под более подходящий выбор для «Пистонс» — центровой Эван Мобли (213 см). Но в итоге его проигнорировал сначала «Детройт», а затем и «Хьюстон». Мобли ушел только под третьим номером в «Кливленд», где вокруг него можно смело строить франшизу. «Кавальерс» уже избавились от Андре Драммонда, теперь надо постараться расстаться с потерявшим мотивацию Кевином Лава. И на свободные деньги набирать новую команду.

Что касается Каннингема, то это 203-сантиметровый разыгрывающий, лучший скорер сезона в NCAA (20,1 очка при 40% реализации бросков из-за дуги). Также Кейд отлично чувствует себя на подборе (6,2 в среднем за игру), поэтому способен быстро разгонять атаки команды, что сейчас очень ценится в НБА. Он обладает хорошим дриблингом, способен отдавать обостряющие передачи. Эксперты считают, что он как никто другой готов к НБА и уже в первом сезоне принесет много пользы «Детройту». Из современных игроков его часто сравнивают с Джейсоном Тейтумом. А из баскетболистов прошлого он очень напоминает Гранта Хилла, который в свое время также был выбран на драфте именно «Пистонс».

Кстати, «Дейтройт» уже получил максимальное за последние четыре года количество заявок на приобретение сезонных абонементов и билетов на арену «Литтл Сизарс». Последний раз похожие цифры были при подписании Блэйка Гриффина в 2018 году.

Под вторым номером «Хьюстон» выбрал атакующего защитника Джейлена Грина (17,9 очка в G-Лиге). «Рокетс» сейчас находится в стадии перестройки, и, возможно, такой энерджайзер, как Грин, — именно тот человек, который нужен команде. Эксперты высоко оценили этот выбор. Кстати, из G-Лиги на этом драфте выбрали еще двух игроков. Джонатан Куминга будет выступать за «Голден Стэт» (7-й номер), Айзейя Тодд был выбран «Милуоки» под 31-м номером, но тут же обменян в «Вашингтон».

Воссоединение братьев

Очень странным выбором кажется решение «Орландо» взять под пятым номером Джейлена Саггса. Зачем «Волшебникам» еще один игрок, способный возиться с мячом, когда у тебя и так есть полная линейка защитников? Понятно, что это попытка взять лучшее из оставшегося, но какие еще были аргументы у боссов — непонятно.

В очередной раз европейцы хапнули свою порцию внимания. Сразу 11 человек из Старого Света попали в топ-60. Самый высокий выбор у Франца Вагнера — брата тяжелого форварда «Орландо» Моритца Вагнера. Он был выбран под 8-м номером и теперь будет играть вместе с Моритцем. В сезоне-2018/19 Франц выступал за «Альбу» и получил приз лучшему молодому игроку из Германии. Берлинский клуб был готов предложить ему профессиональный контракт, но игрок принял решение переехать в NCAA и точно не прогадал.

Высокий выбор получил Алперен Шенгюн. Турецкий центровой был взят «Оклахомой» под 16-м номером, но обменян в «Хьюстон». «Рокетс» наверняка выкупят его контракт у «Бешикташа», и уже со следующего сезона 19-летний центровой будет бороться за место в стартовой пятерке.

А вот Усман Гаруба, наоборот, рассчитывал попасть в топ-10, но тяжелого форварда «Реала» выбрали только в конце первого раунда. Под 23-м номером. Это может затруднить его отъезд в НБА. Рокас Йокубайтис взят в «Оклахому» под 34-м номером и тут же обменян в «Нью-Йорк». Он не уйдет из «Барселоны» — это очевидно. 50-й номер Филиппа Петрушева в «Филадельфию» — большой успех. Что касается грузина Сандро Мамукелашвили и серба Балша Копривица, то перспективы этих игроков очень туманны. Вряд ли «Милуоки» и «Детройт» рассчитывают на них.

А вот решение Никиты Михайловского снять свою кандидатуру с драфта и переехать в Австралию (будет играть за «Тасманию») выглядит выигрышным. Есть уверенность, что в этом году его выбрали бы в конце второго раунда, если вообще бы выбрали. В следующем году он будет доступен, ему будет 22 года. Плюс опыт игры в сильном иностранном чемпионате значительно повысит его шансы на топ-30. Верим в Никиту.

Красный свет для Кларка

Одним из героев драфта мог стать Терренс Кларк. Защитник отыграл отличный сезон в Университете Кентукки. Объявил, что идет на драфт. За ними следили многие клубы. Планировалось, что его выберут в середине первого раунда (Кларк уже успел подписаться с агентством Леброна Джеймса). Но в конце апреля Терренс разбился на машине в Лос-Анджелесе. Автомобиль игрока проехал на красный свет «на очень высокой скорости». Произошло столкновение с грузовиком, после которого машина баскетболиста сперва въехала в столб, а затем отскочила в стену. На Западное побережье он приехал, чтобы готовиться к драфту...

Мать игрока Ясмин была на церемонии драфта и встретилась с комиссионером НБА Адамом Сильвером. Многие великие игроки написали слова поддержки семье игрока в Twitter — Джейсон Тейтум, Джа Морэнт, Донован Митчелл, Джейлен Браун, Тон Макер, Нассир Литтл и другие. Новичок «Зенита» Шабазз Напьер, выбранный на драфте-2014 под 24-м номером, отметил, что это был драфт имени Терренса Кларка.

Тимур Ганеев, Александр Невзгода

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