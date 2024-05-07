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Вембаньяма — лучший новичок. Но «Сан-Антонио» это пока не приносит дивидендов

Центровой «Сан-Антонио» Вембаньяма признан лучшим новичком сезона в НБА
Отдел спорта «СЭ»
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Баскетболист «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма празднует победу с партнерами по команде
Виктор Вембаньяма.
Фото USA Today Sports
Французский игрок в почете и у игроков, и у журналистов.

Приз в категории «Лучший новичок года» в НБА предсказуемо получил французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. На первое место его поставили все 99 журналистов, которые участвовали в голосовании (у занявшего второе место Чета Холмгрена 98 вторых мест и одно третье). Француз стал первым единогласным новичком с сезона-2015/16, когда представители ведущих американских СМИ сделали выбор в пользу центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

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Выше Йокича и Дончича

В своем первом сезоне 224-сантиметровый Вембаньяма стал лучшим среди новичков по очкам (21,4 — это 39-й результат в лиге), подборам (10,6 — 10-й результат в лиге) и блокам (3,6 — лучший результат), а также финишировал четвертым по передачам (3,9) и перехватам (1,2). Кстати, вторым лучшим в лиге по блокам за сезон стал другой новичок НБА — центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен.

Вембаньяма — первый игрок, который набирал как минимум 20 очков, 10 подборов и 3 блока, проводя на паркете меньше 30 минут за матч. А также первый игрок, который набрал больше 1500 очков, 700 подборов, 250 передач и 250 блоков и реализовал 100 трехочковых в сезоне. Он стал первым французом, который удостоился этой награды.

«Моей целью всегда было приносить своей команде максимальную пользу и становиться лучше по ходу сезона, — сказал Виктор после объявления о его победе в голосовании. — Для осуществления этого мне нужно быть сильным индивидуально и доминировать на площадке. Получение данной награды — важное событие для меня, это большое достижение. Мне хотелось взять приз, это было действительно важно, так что я рад сейчас, когда все свершилось официально».

Баскетболист «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма празднует победу над «Денвером».
Фото USA Today Sports

Виктор попал в число трех финалистов на награду лучшему оборонительному игроку НБА. «Вемби должен стать лучшим в этой номинации, — сказал форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, получавший эту награду в 2017 году. — Потому что он великолепен в защите. То, как Виктор влияет на игру на своей половине площадки, создает проблемы соперникам. Они начинают идти в проход под кольцо, но поворачивают и идут в другую сторону. Это проблема. И это блок-шот в некотором смысле. Ты идешь на кольцо, чтобы исполнить лэй-ап, видишь Вемби и идешь в другую сторону. Это блок-шот. Я не знаю, в какой лаборатории его создали, но я хочу создать себе сына в этой лаборатории».

Также центровой «Сперс» был признан лучшим защищающимся игроком регулярки в анонимном опросе среди игроков НБА (его провел The Athletic). Вемби набрал 15,2%, опередив защитника «Бостона» Дрю Холидэя (12,9%) и форварда «Оклахомы» Лугенца Дорта (9,8%). В топ-5 еще вошли форвард «Нового Орлеана» Херберт Джонс и форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс (оба — по 8,3%).

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В том же анонимном опросе центровой «Сан-Антонио» победил в престижной номинации «Баскетболист, вокруг которого вы бы предпочли строить состав новой команды с нуля». Тут Вемба смог опередить самого Николу Йокича (27,9% / 27,2%). Топ-3 замкнул лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс (10,3%). Далее в списке расположились Лука Дончич (8,8%), Шэй Гилджес-Александер (4,4%), Джейсон Тейтум (3,6), Леброн Джеймс, Джоэл Эмбиид (оба — по 2,9%), Стефен Карри, Паоло Банкеро и Яннис Адетокумбо (трое — по 2,2%).

«Да, я получал сообщения, даже от проспектов, которые еще не в НБА, что они хотели бы играть вместе со мной. Пока у меня нет такой роли (формировать команду). Это новый мир, который мне хочется открывать. Но уверен, что рано или поздно я должен буду участвовать в этом».

Баскетболисты Си Джей Макколлум и Виктор Вембаньяма
Си Джей Макколлум и Виктор Вембаньяма.
Фото USA Today Sports

На 15 процентов

При этом, несмотря на признание коллег и журналистов, нельзя сказать, что Виктор провел идеальный сезон. Если Холмгрен помог «Оклахоме» выйти в плей-офф и уже пройти первый раунд (всухую выиграли серию у «Нового Орлеана» и готовятся к противостоянию с «Далласом»), то «Сперс» с Вембаньяма одержали всего 20 побед. Как в прошлом сезоне, который они намеренно сливали, чтобы получить возможность выбрать Виктора под первым номером драфта (результативность команды была даже ниже, чем в прошлом году, а защита даже с таким крутым защищающимся, оказалась ниже средней).

До француза из «Сан-Антонио» приз лучшему новичку года получали центровые Дэвид Робинсон (1989/90) и Тим Данкан (1997/98). Эти будущие легенды НБА дали клубу молниеносный прогресс (+35 и +36 побед соответственно в первый свой сезон в НБА).

Однако стоит сделать несколько оговорок. Во-первых, Виктору только в январе исполнилось 20 лет. Данкан в момент дебюта в лиге был почти на два года старше, Робинсон — на четыре. Во-вторых, Вембаньяма понадобилось время, чтобы перестроиться с европейских площадок (и правил) на заокеанские, поэтому первая половина сезона выглядела довольно блеклой. В-третьих, у Робинсона и Данкана было довольно солидное окружение, включая будущих членов Зала славы и участников Матчей звезд. Средний же возраст текущего состава «Сперс» — 23 года. Они с отрывом самая молодая команда турнира, поэтому у Виктора пока просто нет помощи, чтобы хотя бы постараться затащить команду в плей-ин.

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«Я давно знаю этого паренька, поэтому не удивлен его цифрам, — отметил форвард «Филадельфии» и сборной Франции Николя Батюм. — Разве что я не ожидал, что он начнет делать все это с первого же сезона. Он особенный. Была цитата Грегга Поповича о том, что это худший сезон Вембаньяма, что-то такое. И это пугает. Это худший Вембаньяма, которого мы увидим в ближайшие 15 или сколько там лет. В будущем он будет разрывать лигу».

Сам Вембаньяма критически оценивает свой сезон: «Я бы сказал, что на данный момент играю на 15 процентов между тем, что было в моем первом матче НБА, и тем, каким я рассчитываю видеть собственный пик».

Теперь, вероятно, мы увидим Виктора на домашних Играх в Париже. Сам центровой «Сперс» говорил, что сыграть на Олимпиаде — это его мечта. Напомним, что Франция попала в группу B вместе с Германией, Японией и победителем квалификационного олимпийского турнира в Риге (Грузия, Филиппины, Латвия, Бразилия, Камерун, Черногория).

Баскетбол
НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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