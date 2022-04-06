Леброн и компания окончательно провалили сезон. На очереди «Бруклин» Дюранта?

Два фаворита сезона не выдерживают никакой критики.

В ночь на среду «Лейкерс» официально потерял шансы на попадание в плей-ин. С Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом и Расселом Уэстбруком команда не смогла занять место даже в топ-10 Западной конференции. Это говорит не только о сумасшедшей конкуренции в НБА, но и о том, что концепция построения франшизы вокруг нескольких суперзвезд — больше не гарант успеха. Ведь второй фаворит сезона — «Бруклин» — также находится на грани пропасти. Пробиться в плей-офф через рубку в плей-ин команде Стива Нэша будет очень непросто.

Плохой выбор и травмы

«Сан-Антонио» выиграл у «Денвера» (116:97) и обеспечил себе 10-е место в Западной конференции. Окончательно это стало понятно после поражения «Лейкерс» от «Финикса» (110:121). Леброн пропускал эту игру из-за травмы, а усилий Уэстбрука и Дэвиса (на двоих набрали 49 очков) не хватило, чтобы сломить сопротивление прошлогодних финалистов и лидеров текущего чемпионата. В результате 37-летний Джеймс в четвертый раз в карьере пропустит плей-офф. Ранее это случалось в составе «Кливленда» в сезонах-2003/04 и -2004/05, а также в его первом сезоне за «Лейкерс» (2018/19).

В 79 матчах регулярки «Лейкерс» одержали всего 31 победу, хотя перед началом сезона букмекеры прогнозировали коллективу Фрэнка Вогеля минимум 53 выигранные игры и место в топ-3 на «Западе». Это выглядело логично. Роб Пелинка провел мощную селекцию, подписав Рассела Уэстбрука, Кендрика Нанна (так и не сыграл ни одного матча за «Лейкерс» из-за травмы), Малика Монка, Кармело Энтони и Эвери Брэдли. Так сложилась абсолютно уникальная конструкция, но многие эксперты задавались вопросом, сможет ли столь звездный коллектив найти точки соприкосновения. Впрочем, такие же сомнения возникали два года назад. Но Фрэнк Вогель с ходу сумел выиграть титул, причем несмотря на завершение сезона в «пузыре», калифорнийцы объективно были лучшей командой турнира.

Тогда хватило двух суперзвезд, перед этим сезоном подписали еще и Уэстбрука. MVP 2017 года был взят в команду, чтобы разгрузить Леброна по регулярке. Дать клубу дикую энергию, которая позволит «Лейкерс» быть в топ-4, получив преимущество своего паркета, и сохранить силы Джеймсу на плей-офф.

Но вышло иначе. Уэстбрук оказался человеком, который не сумел подстроиться к новым требованиям. Он по-прежнему много возился с мячом и плохо играл без него. Эта характеристика не совпадает с Леброном, который привык всегда координировать игру команды. Еще момент — химия. Расселл в одиночку завалил пару концовок, явно подпортив атмосферу в коллективе. И, наконец, защита. Сила «Лейкерс» двух последних лет — топовая оборона. Уэстбрук и Кармело выпали из этой системы, и это ударило по визитной карточке Вогеля.

Рассел Уэстбрук в матче против «Финикса». Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

То есть Уэстбрук играл почти по 35 минут, но практически выпадал при оборонительных действиях, а также стал менее эффективным в атаке: 18,5 очка и 7,1 передачи. Хуже показатели у него были только в дебютном сезоне. Плюс добавились проблемы со спиной. Конечно, не хватило и Нанна, который должен был дать команде баланс. Надолго из-за травмы вылетал и Дэвис, суммарно пропустивший более двух месяцев. Много игр пропустил Леброн.

— Много думаю о том, какая у нас могла бы получиться команда, оставайся мы здоровыми весь год. Что бы мы из себя представляли, — отметил ESPN Дэвис. — Если бы Леброн был здоров, Кендрик Нанн был здоров, я бы провел больше игр. Эти мысли лезут в голову. Мы собрали вот этот состав перед началом сезона, все выглядело неплохо на бумаге, но нам не удалось реализовать весь этот потенциал с учетом того, что кто-то постоянно вылетал из состава.

Без защиты

Не менее сложный сезон складывается у «Бруклина», которому букмекеры прочили первое место на «Востоке» (55 побед). На деле же за три игры до конца регулярки «Нетс» идет на девятом месте, одержав 41 победу. В плей-офф придется пробиваться через плей-ин. Напомним, что в турнире плей-ин седьмая и восьмая команды каждой конференции играют между собой, победитель матча получает итоговый седьмой номер «посева». Проигравший встречается с победителем встречи девятой и десятой команд, лучший в этом противостоянии получает восьмой номер «посева».

К этому привела антиваксерская позиция Кайри Ирвинга (только недавно получил разрешение играть в домашних матчах «Нетс»), травма колена и пропуск более 20 игр Кевином Дюрантом, вторая операция на голеностопе у Джона Харриса, скандальный обмен Джеймса Хардена в «Фильдельфию»... В целом этот сезон проходил под эгидой хаотичности. У «Нетс» было 40 вариантов стартовой пятерки — это очень и очень много.

Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports

Только под конец регулярки Нэшу удалось найти какой-то баланс. В последних 15 матчах Дюрант и компания выиграли девять. При этом слабая игра в защите никуда не делась. «Бруклин» занимает только 25-е место в лиге по защитному рейтингу. В первую очередь это связано с тем, что «Нетс» уже не способны защищаться на высоком уровне. Андре Драммонда, Блэйка Гриффина и Ламарка Олджриджа пора списывать в архив. Под кольцом команда абсолютно не конкурентоспособна. По сути, в команде защищаются только Пати Миллс, Брюс Браун (открытие сезона) и Ирвинг (когда хочет этого).

Есть проблемы и в атаке. В лице Джо Харриса команда потеряла элитного снайпера (был лидером по проценту реализации трехочковых в двух из трех последних сезонов), да и ростер коротковат для успешного выступления в плей-офф. Так что болельщикам «Нетс» надо готовиться к худшему.

Восточная конференция

1. Майами — 52 победы/28 поражений

2. Бостон — 49/30

3. Милуоки — 49/30

4. Филадельфия — 49/30

5. Торонто — 46/33

6. Чикаго — 45/34

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7. Кливленд — 43/37

8. Бруклин — 41/38

9. Атланта — 41/38

10. Шарлотт — 40/39

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11. Вашингтон — 35/44

12. Нью-Йорк — 35/44

13. Индиана — 25/55

14. Детройт — 23/56

15. Орландо — 21/59

Западная конференция

1. Финикс — 63/16

2. Мемфис — 55/24

3. Голден Стэйт — 50/29

4. Даллас — 49/30

5. Юта — 47/32

6. Денвер — 47/33

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7. Миннесота — 45/35

8. Клипперс — 39/40

9. Нью-Орлеан — 35/44

10. Сан-Антонио — 34/45

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11. Лейкерс — 31/48

12. Сакраменто — 29/51

13. Портленд — 27/52

14. Оклахома-Сити — 24/55

15. Хьюстон — 20/60