Леброн хочет сменить генерального менеджера, а Вогель на грани отставки. Что происходит с «Лейкерс»?

Клуб из Лос-Анджелеса, вероятно, не попадет в плей-офф НБА.

В феврале «Лейкерс» потерпел семь поражений в девяти матчах. Перспективы догнать «Клипперс» и «Миннесоту», занимающие седьмое и восьмое место на «Западе», туманные (клубы сейчас разделяет пять побед). Помимо игровых проблем в команде есть внутренний раздор. По сообщению инсайдеров, лидер калифорнийцев Леброн Джеймс недоволен работой генерального менеджера Роба Пелинки и хочет, чтобы его место занял Сэм Прести, возглавляющий фронт-офис в «Оклахоме». Под угрозой и позиции главного тренера Фрэнка Вогеля. Есть вероятность, что 48-летний специалист может быть уволен в ближайшее время.

Рассел преткновения

Перед началом сезона именно «озерники» считались фаворитами Западной конференции у букмекеров. Причем за явным преимуществом (53 победы). Роб Пелинка провел мощную селекцию, подписав Рассела Уэстбрука, Кендрика Нанна (пока не сыграл ни одного матча за «Лейкерс»), Малика Монка, Кармело Энтони и Эвери Брэдли. Никуда не делись Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Тэйлен Хортон-Такер, а переднюю линию образовали два ветерана, участника Матча звезд — Деандре Джордан и Дуайт Ховард.

Это абсолютно уникальная конструкция, но многие эксперты задавались вопросом, сможет ли столь звездный коллектив найти точки соприкосновения. Впрочем, такие же сомнения возникали два года назад. Но Фрэнк Вогель с ходу сумел выиграть титул, причем, несмотря на завершения сезона в «пузыре», калифорнийцы объективно были лучшей командой турнира.

Прошлый сезон «Лейкерс» начали с 21 победы в 27 матчах. Потом из строя выбыли Дэвис и Леброн. Из стартовой пятерки только два игрока смогли провести в регулярке более 60 игр. Будь все в строю, «озерники» наверняка бы заняли более высокое место на «Западе» и получили бы соперника послабее. А так им попался будущий финалист турнира «Финикс» с Девином Букером и Крисом Полом. Добавим, что в четвертой (решающей) игре с «Санс» на площадке так и не появился Дэвис, что стало серьезным ударом для команды. Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф и настоятельно попросил руководство подписать третью суперзвезду.

Во многом Уэстбрук был взят в команду, чтобы разгрузить Леброна по регулярке. Дать клубу дикую энергию, которая позволит команде быть в топ-4, получив преимущество своего паркета, и сохранить силы Джеймсу на плей-офф.

Но вышло иначе. Уэстбрук оказался человеком, который не сумел перестроиться к новым требованиям. Он по-прежнему много возится с мячом и плохо играет без него. Это характеристика не совпадает с Леброном, который привык всегда координировать игру команды. Еще момент — «химия». Рассел в одиночку завалил пару концовок, явно подпортив командную «химию». И, наконец, защита. Сила «Лейкерс» двух последних лет — топовая оборона. Уэстбрук и Кармело выпали из этой системы, и это ударило по визитной карточке Вогеля.

То есть Уэстбрук, играющий почти по 35 минут (как Леброн и Дэвис), практически выпадает при оборонительных действиях и стал менее эффективным в атаке: 18,2 очка и 7,3 передачи. Хуже показатели у MVP-2017 были только в дебютном сезоне. Плюс добавились проблемы со спиной.

Недовольство Короля

«Лейкерс» хотел обменять Уэстбрука на разыгрывающего «Хьюстона» Джона Уолла. Но Роб Пелинка отказался добавлять в эту сделку пик первого раунда драфта. По сообщению Bleacher Report, агентство Klutch Sports Group во главе с Ричем Полом (близким другом Леброна) взбесила эта ситуация. Их не устраивает работа Пелинки. Масла в огонь подлил и сам Леброн, назвав генменеджера «Оклахомы» Сэма Прести самым ценным игроком НБА.

Everytime Sam Presti has picked in the top 10... he's picked a future MVP? pic.twitter.com/5GiKomflfc — max (@bazleyformvp) July 31, 2021

«Я слышал, что он пытался сделать генеральным менеджером Сэма Прести вместо Роба Пелинки. Не думаю, что это произойдет, но он может лишить Пелинку этой должности», — сказал Fox Sports анонимный руководитель одного из клубов Восточной конференции.

Рич Пол и сам Леброн опровергает эту информацию, но в НБА никто не сомневается, что Джеймс «может все». Как бы ни был важен для «Лейкерс» Коби Брайант, источники внутри организации давно говорят, что даже легендарный защитник не имел столько полномочий, сколько имеет сейчас Джеймс. «Брайант никогда не мог давить на «Лейкерс», чтобы клуб осуществил сделку. Леброн помог организовать такую для Рассела Уэстбрука, что оказалось прямой катастрофой», — сообщает The Athletic.

Сам Король также далек от своей лучшей формы и уже не может в одиночку вытягивать самые сложные матчи в 37 лет. А все вместе — непопадание с подписанием Уэстбрука и, возможные, разногласия внутри клуба — может привести к отставке Фрэнка Вогеля. Да, он вернул «Лейкерс» на трон, но второй провальный сезон подряд ему могут и не простить. Активно об этом заговорили после безвольного поражения от «Пеликанс» на этой неделе.

«Пеликанс» сегодня хорошенько обработали «Лейкерс». К сожалению, такой разгром может стоит Вогелю работы! Лично я не считаю, что Вогеля надо увольнять, но не представляю, что на такой позор не будет никакой реакции", — написал в своем твиттере экс-игрок НБА Кендрик Перкинс.