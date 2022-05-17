Юную фанатку похитили на арене и насиловали несколько дней. Скандал в НБА

Полиция бездействовала, на помощь пришло агентство по борьбе с торговлей людьми.

В начале апреля на матче регулярного сезона НБА «Даллас» — «Клипперс» произошел случай, который может изменить систему контроля за болельщиками на спортивных событиях в США. 15-летняя девочка была похищена с домашней арены «Маверикс», куда пришла с отцом. Она вышла в туалет и не вернулась. Позже после просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что она покидала стадион с неизвестным мужчиной. Но полиция не стала искать подростка по горячим следам. В итоге она попала в секс-рабство.

11 дней ада

Адвокат семьи пострадавших Зик Фортберри объяснил, что отец уведомил полицию о пропаже во время игры, но там ему сообщили, что он должен обратиться в участок Норт-Ричленд-Хиллз (штат Техас), по месту своего жительства. Он поехал домой и позвонил в полицию Норт-Ричленд-Хиллз. Там ему помочь также не смогли, потому что, по их словам, инцидент произошел в Далласе и этим должна заниматься местная полиция.

«Семья была разочарована такими действиями полиции, — сказал адвокат. — После нескольких дней отсутствия информации от полицейского управления Далласа семья обратилась за помощью в агентство в Хьюстоне, которое специализируется по борьбе с торговлей людьми».

Texas Counter-Trafficking Initiative смогло использовать свою технологию распознавания лиц, чтобы раскрыть дело. Они нашли фотографию девушки в интернете в день обращения и связались с полицией Оклахома-Сити, которая нашла пропавшую девочку и арестовала восемь человек, причастных к ее похищению.

По словам адвоката, девочка в течение нескольких дней подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере в другом штате. С момента пропажи до момента ее спасения прошло 11 дней.

«Если бы все сработали профессионально, то ее бы нашли в тот же день, — продолжает адвокат. — В итоге на поиски ушло 11 дней, а 15-летний подросток за это время был несколько раз изнасилован. Понятно, что этих людей арестовали, но как дальше жить девушке и ее семье?»

Фортберри подготовил несколько исков в адрес ряда организаций, которые, по его мнению, бездействовали в этой ситуации. Речь идет про администрацию «Американ Эйрлайнс-центр» и клуб «Даллас Маверикс», Департамент полиции Далласа и отель в Оклахома-Сити, где был найден подросток.

Реакция полиции

У всех этих исков большие перспективы. Если говорить про клуб и его домашнюю площадку, то в ходе расследования выяснилось, что похититель вошел в здание арены по фальшивому билету, который приобрел у человека, который известен обеим организациям. Полиция, начав расследование дела, даже не запросила фотографии у семьи. Что очень странно, если ты хочешь найти человека. Справедливые претензии и к отелю в Оклахоме.

«Когда 40-летний мужчина приходит с 15-летней девочкой и снимает несколько гостиничных номеров, а затем в эти комнаты постоянно приходят новые люди, то это должно настораживать, — подчеркнул адвокат. — Почему они ничего не заподозрили и не обратились в полицию или хотя бы в собственную службу безопасности? Для меня это загадка».

Фортберри рассказал, что еще не получил ответа ни от одной из сторон, которым он отправил письмо. Адвокат рассчитывает на реакцию организации в течение мая, чтобы урегулировать претензии без судебного разбирательства. Видимо, речь идет о моральной компенсации, которая может составлять десятки миллионов долларов.

«Даллас» долго не отвечал на запросы СМИ по данному делу. Когда девочка была найдена, на официальном сайте команды появилось следующее заявление: «Американ Эйрлайнс-центр» и «Даллас Маверикс» благодарны за то, что подросток был найден. Обе организации продолжат сотрудничество. с местными и региональными правоохранительными органами по этому делу».

В ответ на запрос СМИ полиция Далласа подтвердила, что дежурный офицер, работавший в день игры, 8 апреля, был уведомлен о пропаже девочки. Департамент сообщил, что на арене был проведен обыск, и поделился информацией о протоколе для таких ситуаций: «Семейный кодекс Техаса предписывает, чтобы пропавшие несовершеннолетние расследовались как беглецы, если нет обстоятельств, которые указывают на похищение. Эти дела по кодексу должны быть поданы по месту жительства несовершеннолетнего».

Полицейские Норт-Ричленд-Хиллз подтвердили, что они получили сообщение о пропавшем подростке в 1.27 ночи, примерно через три часа после окончания игры «Даллас» — «Клипперс». Департамент сообщил, что подросток был внесен в национальную базу данных, пропавших без вести к 3.24 утра 9 апреля.

Полиция Далласа заявила, что помогла полиции Норт-Ричленд-Хиллз и создала бюллетень для пропавшего подростка, который был отправлен в отдел 11 апреля. Вроде бы все делали правильно, однако по факту похищенную болельщицу нашли только благодаря активности родителей. И за то время, пока правоохранительные органы следовали своим протоколам, преступники творили с девочкой что им заблагорассудится. И это чудо, что жертва осталась жива и не была перепродана в рабство в другую страну.