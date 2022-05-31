Звезда женской НБА назвала баскетболисток сборной Нигерии «обезьянами»

Расследование британского СМИ может стоить карьеры Лиз Кэмбедж.

Незадолго до начала баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио женская сборная Австралии, которая брала медали на пяти Играх подряд, лишилась своего лидера. Двукратная чемпионка женской НБА, одна из лучши х баскетболисток современности Лиз Кэмбедж заявила, что не готова сыграть в столице Японии из-за проблем с психическим здоровьем . «Я далека от того состояния, в котором мне хотелось бы быть», — написала центровая в своих соцсетях в середине июля прошлого года.

При этом ряд СМИ отмечали, что речь идет не просто про ментальные проблемы. Вопросы у тренеров и игроков сборной Австралии возникли к Кэмбедж во время подготовки к Играм в Лас-Вегасе. Звездная баскетболистка стала участницей потасовки во время закрытой товарищеской встречи с Нигерией, которая затем привела к гневной словесной перепалке. Подробностей летом 2021 года не сообща лось.

Извинилась, но не раскаялась

За это дело взялись журналисты Sunday Telegraph, которые провели собственное расследование инцидента и получили видео с того закрытого матча. На этом видео видно, как Кэмбедж бьет локтем свою нигерийскую соперницу. Нельзя однозначно сказать, что она делает это намеренно. В баскетболе такие эпизоды встречаются почти в каждой игре. Однако это положило начало цепочке шокирующих событий.

По словам нигерийских баскетболисток, которые участвовали в расследовании на условиях анонимности, центровая сильно завелась и буквально в следующем эпизоде ударила еще одну баскетболистку соперниц по лицу (этого эпизода нет на видео). А затем оскорбила представителей африканской команды на расовой почве, называв их «обезьянами» и посоветовав им «вернуться в свою страну третьего мира».

«Я была на площадке в этот момент, — рассказала британскому СМИ одна из баскетболисток сборной Нигерии. — Она определенно сказала: «Возвращайся в свою страну третьего мира». Я лично не слышала, но товарищи по команде подтвердили, что она назвала нас обезьянами».

Парадокс заключается в том, что отец Лиз — нигериец, осевший в Лондоне. Спортсменка родилась в столице Великобритании. Ее родители разошлись, когда Кэмбедж было всего три месяца. Вскоре после этого она переехала на родину своей матери в Австралию.

Расследование Sunday Telegraph также показало, что центровая беседовала с нигерийскими игроками перед тем злополучным тренировочным матчем. Более того, она сказала, что хотела бы играть за Нигерию, потому что ее австралийские товарищи по команде были расистами.

«Раньше у Лиз было так много поведенческих проблем, — отметила одна из баскетболисток сборной Австралии (также решила дать комментарий анонимно). — Мы могли бы написать книгу о ее странностях, но этот инцидент в Вегасе стал последней каплей. Это очень плохой поступок, который надломил нашу команду (Австралия заняла 8 -е место на Играх-2020 — худший результат в истории . - Прим. «СЭ» ).

При этом игроки сборной Нигерии отметили, что сразу после того матча Кэмбедж принесла им извинения.

«Это смешно, ее просто попросили или заставили так сделать, — считает нигерийская баскетболистка. — Я не думаю, что это были искренние извинения».

Другой игрок также считает, что Кэмбедж не раскаялась.

«Несмотря на то что она австралийка, мы знали, что она наполовину нигерийка. Казалось, что она одна из нас. Но ее поведение говорит об обратном. Она намеренн о оскорбляла нас, чтобы вывести из себя. Если бы это делалось в официальном матче, то это можно было бы объяснить желанием добиться результата любой ценой. Речь же про товарищеский матч. Уверена, что у нее нет никаких угрызений совести», — подытожила одна из участниц расследования.

Лиз Кэмбедж в игре за сборную Австралии. Фото Global Look Press

Версия Лиз

Австралийские и нигерийские игроки договорились не разглашать этот эпизод, но решили нарушить свое молчание после того, как Кэмбедж раскритиковала своих товарищей по сборной в интервью ABC Sport. В частности, она сказала, что «никогда не чувствовала себя защищенной в сборной Австралии» и «ей постоянно приходилось испытывать дискомфорт в общении с партнерами по команде, хотя она и была лидер ом на площадке».

Сама Кэмбедж, ныне выступающая за «Лос-Анджелес Спаркс», решила не отмалчиваться и дала развернутый комментарий о случивш е мся инциденте в своих социальных сетях. Примечательно, что она отвергает обвинения в расизме, а также говорит о нападении со стороны соперниц.

«Инцидент, о котором идет речь, был урегулирован в частном порядке почти год назад, — написала 30-летняя спортсменка. — Я очень огорчена и обижена обвинениями, которые прозвучали в СМИ. Особенно в Австралии. Описание того, что произошло, является неточным и вводит в заблуждение. Я не произносила расистские оскорбления в адрес нигерийской команды, о которых все говорят. После того как я неумышленно сфолила на нигерийской баскетболистке, я подверглась физическому нападению со стороны этой баскетболистки возле моей скамейки запасных. Меня ударили по лицу и повалили на землю, но я ушла. Перед матчем я просила разрешени я не играть, потому что волновалась за свое психическое и физическое здоровье, о проблемах с которым я заявляла публично » .

Возможно, все было бы иначе, если бы игру обслуживали профессиональные судьи, уверена австралийская центровая.

«Они могли бы обеспечить безопасность игрокам обеих команд во время того товарищеского матча, который проходил в очень жесткой манере, — продолжила Кэмбедж. — Я не оправдываю свои действия, но считаю, что необходимо поделиться полной картиной событий, которые привели к такому результату. Я полностью отвечаю за свое участие в произошедшем и искренне прошу прощени я у сборной Нигерии».