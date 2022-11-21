Ирвинг возвращается в игру. Что он сделал, чтобы избежать «культуры отмены»

Звездный разыгрывающий не исключает, что подаст жалобу на свое отстранение на НБА и «Бруклин».

Кайри Ирвинг вернулся после восьмиматчевой дисквалификации за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих социальных сетях. Звездный разыгрывающий «Бруклина» набрал 14 очков и 5 передач в победном матче с «Мемфисом» (127:115). Кайри был вне команды 2,5 недели, за это время выполнив шесть требований от «Нетс», которые позволили ему избежать «культуры отмены». Да, многие личные спонсоры ушли от Ирвинга, но его карьере в НБА пока ничего не угрожает.

Напомним, что чемпион НБА твитнул ссылку на фильм «От евреев к неграм: разбудить черную Америку», который был снят афроамериканцем Рональдом Далтоном - младшим в 2018 году и основан на его же одноименной книге (баскетболист не добавлял своего мнения к ссылке). Кстати, эта книга является одним из бестселлеров на многих ведущих американских маркетплейсах. Главная идея Далтона заключается в том, что именно чернокожие являются настоящими потомками древних израильтян. Причем так получилось, что неамериканские евреи, которые фигурируют под названием «синагога Сатаны», лишили чернокожих идентичности как «богоизбранного народа» и лгали им об их происхождении. В книге собраны все основные антисемитские штампы, от полного отрицания холокоста до ответственности евреев за расизм.

Кайри Ирвинг. Фото Global Look Press

Извинения и курсы

Первый пункт требований «Бруклина» заключался в публичных извинениях за опасный контент. Кайри пытался извиниться несколько раз. Первый раз — на специальной пресс-конференции, которую откровенно провалил. Он настаивал на том, что он не продвигал фильм, а выложил ссылку, не до конца понимая его содержание («Я такой же человек, как и все. Могу публиковать все, что захочу»).

К интервью SNY Ирвинг подготовился гораздо лучше: «Я не антисемит, никогда им не был. В моем сердце нет ненависти к евреям или тем, кто идентифицирует себя как еврей. Я не против это нации. Мне было несложно объяснить родным свою позицию, потому что я знаю, кто я и что я из себя представляю. Сложность заключалась в том, чтобы просто переварить все это и понять силу своего влияния. Я не чей-то кумир, я человек, который хочет оказывать влияние и что-то менять. Для этого я должен ответственно относиться к жизни и подавать пример молодежи. Моему поколению и старшему поколению. Я хочу принести глубокие извинения за все действия, которые я совершил с тех пор, как пост был впервые опубликован. У меня было много времени, чтобы подумать. Если бы можно было все вернуть, я бы посвятил это время восстановлению близких отношений с моими еврейскими родственниками, братьями и сестрами».

Согласно второму пункту, Кайри должен был пожертвовать 500 тысяч долларов на образовательные программы Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе. Ирвинг сделал это, но организация не приняла деньги от опального баскетболиста. Там считают, что разыгрывающий не чувствует ответственности за свои действия, а произносит слова, написанные пиарщиками, чтобы вернуться на паркет. «Не можем с чистой совестью принять такое пожертвование».

Третий пункт реабилитации заключался в том, чтобы Кайри прошел специальные курсы по повышению восприимчивости к проблемам еврейского народа. Клуб организовал для Ирвинга семь занятий с преподавателем истории. Также его обязали пройти специальные курсы - по профилактике антисемитизма и ненависти (четвертый пункт).

«Эти требования — перебор, — отметил в своих соцсетях легенда НБА Пол Пирс. — Давайте говорить начистоту: Кайри осознал, что совершил ошибку, и извинился за нее. И вот теперь они выкатывают все эти требования, необходимые для возвращения в игру. Это похоже на издевательство».

Кайри Ирвинг. Фото Global Look Press

Право на обжалование

Пятый пункт заключался в том, чтобы Ирвинг встретился с лидерами еврейских общин Бруклина. Кайри это сделал, сообщил журналист Bleacher Report Крис Хэйс. И после этого получил приглашение на встречу с комиссионером НБА Адамом Сильвером.

«У нас состоялся прямой и откровенный разговор, — сказал в интервью The New York Times Сильвер. — Я знаю Кайри уже десять лет и никогда не слышал от него ни одного антисемитского слова или, откровенно говоря, ненависти по отношению к какой-либо группе лиц. Является он антисемитом или нет — это не имеет отношения к вреду, который причинила публикация разжигающего ненависть контента. Мне кажется, что мы добились нужного результата, если говорить о его отстранении. Оглядываясь назад, мы, возможно, могли бы добиться его быстрее. Я принимаю эту критику. Но я посчитал важным понять контекст, в котором была сделана публикация, чтобы решить, какая дисциплинарная мера будет уместна.

Как только мы провели расследование, мне стало ясно, что это действительно разжигание ненависти, и мы вместе с «Бруклином» отреагировали".

На прошлой неделе Ирвинг наконец-то пришел на разговор с владельцем «Бруклина» Джозефом Цаем (это было последним, шестым условием). Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщал, что еще до дисквалификации китайский бизнесмен хотел встретиться с игроком, но тот не отвечал на его сообщения в течение недели. А скандальный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что Цай полностью разочарован в игроке и вынужден работать с ним только из-за действующего контракта.

Впрочем, Цай опроверг это сообщение, заявив, что очень хочет видеть Ирвинга на площадке в течение всего сезона. В понедельник, 21 ноября, Кайри вернулся на площадку, а после игры с «Мемфисом» заявил, что рассмотрит вопрос о жалобе на свое восьмиматчевое отстранение. «Я оставлю это моей команде юристов, тем воинам, которые меня окружают, — заявил Кайри. — Пока даты нет, но я оставляю за собой такую возможность».

Отметим, что до ситуации с твитом Кайри много раз оказывался в центре внимания. Ранее он отрицал высадку человека на Луну, заявлял, что Земля плоская, а также отказывался от вакцинации, делая противоречивые заявления о коронавирусе. В итоге почти целый сезон-2021/22 Ирвинг не мог принимать участие в домашних матчах «Нетс», усложнив жизнь своим партнерам.