«Дерьмо, дерьмо, дерьмо». Дюрант дал не менее огненное интервью, чем Криштиану

Раскритиковал партнеров и бывшего тренера, подчеркнув при этом свою уникальность.

Перед началом сезона к «Бруклину» было много вопросов. Многие гадали, что сможет дать этой команде наконец-то восстановившийся от травмы Бен Симмонс. Остался ли австралиец таким же великолепным персональщиком? Так же ли он хорош в организации игры? Трудно было предположить, как поведут себя Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Есть ли у них мотивация вместе бороться за титул или оба сконцентрированы на обмене? Сможет ли Стив Нэш справиться со всеми волнениями в раздевалке после бурного межсезонья? Старт сезона многое прояснил.

Симонс уже не звезда и вряд ли вернется на свой прежний уровень. Он выведен из стартовой пятерки, а выходя со скамейки, приносит «Нетс» минимальную пользу. Ирвинг отцеплен от команды (временно?) за публикацию ссылки на антисемитский фильм в соцсетях. Нэш уволен со своего поста после семи матчей (две победы/пять поражений). Слишком много событий за месяц? Нет. Дюрант подкинул еще один повод поговорить про «Бруклин». Звездный форвард дал мощное интервью известному журналисту Крису Хейнсу для Bleacher Report. В нем 34-летний Кей Ди объяснил мотивы попросить обмен, высказал отношение к антиваксерской позиции Ирвинга и призвал не ждать ничего хорошего от своей команды.

Кевин Дюрант и Кайл Ирвинг. Фото USA Today Sports

Требования обмена и причины увольнения Нэша

— Потребовать обмен [этим летом] было совсем не сложно, так как речь шла о баскетбольных вещах. Я отправился к ним и сказал: «Слушайте, мне не нравится, как у нас идет подготовка к сезону. Мне не нравится, что у нас только бросковые тренировки. Мне нужны полноценные занятия. Я хочу поработать над очень многим дерьмом. Требуйте от меня большего. Критикуйте меня с помощью видеоразборов, если это поможет повлиять на партнеров. Я хочу больше работать над клозаутами (как защищающему занять оптимальную позицию против игрока, только что получившего мяч. — Прим. «СЭ»). Хочу больше работать над слаженностью в защите, командной химией. Если не верите, то позвоните Стиву Нэшу. Он подтвердит мои слова.

Вот о таком дерьме я с ними разговаривал. Я не говорил ничего вроде: «Давайте соберем вокруг меня классных игроков, чтобы мне было проще». Черта с два. Мне хочется, чтобы остальным было проще. Мне казалось, что мы делаем недостаточно, но никто меня в этом не поддерживал. А вот Жак Вон (один из помощников Нэша, который в итоге был утвержден на посту главного тренера. — Прим. «СЭ») на моей стороне. Летом я много жаловался, но эти жалобы не имели отношения лично ко мне. Они касались того, что мы не выглядим как единое целое. Я хотел, чтобы нас уважали в баскетбольном мире. Мне не нравится, что игроки других клубов НБА смотрят на нас и говорят: «Эти неудачники только и умеют болтать. Не хочу играть за такую команду». Так что, когда мы играем как дерьмо, вы же понимаете, на кого все смотрят. На меня, а не на главного тренера. Именно поэтому я запросил обмен.

О своей мотивации

— Я думаю так: «Ну хорошо, мне одному придется играть против пяти защитников, но справляться с таким дерьмом весело, потому что это делает тебя сильнее в баскетбольном плане». Если за карьеру я пройду через самые разные испытания, значит, она сложилась отлично. Я испытал все: брал титулы НБА, получил приз лучшему новичку, много раз был на Матчах всех звезд, был MVP Матча всех звезд, почувствовал себя желанным свободным агентом, выигрывал Олимпиаду, потребовал обмен. Я сделал все, что только можно.

Да, последние два года мы с парнями [в «Бруклине»] столкнулись с серьезными проблемами. Плохая игра, седьмой номер «посева» в плей-офф, вылет в первом раунде (от «Бостона» со счетом 0:4. — Прим. «СЭ»). Все это дерьмо — часть лиги. Это часть пути. То, что я должен пройти через это, не означает, что я несчастен. Я видел, как многие парни в лиге проходили через суровые поражения. Так что теперь у меня есть свой уникальный опыт.

Кевин Дюрант. Фото USA Today Sports

Об отношениях с Ирвингом

— Я не лидер? Черт возьми, что это значит? Многие люди говорят, что я не лидер, потому что я не сказал Кайри сделать прививку [от коронавируса]. На это намекаете? Или я не осуждаю Кайри за то, что он бросил команду в разгар сезона и спокойно живет своей жизнью? Я не собираюсь указывать взрослому мужчине, что он может и не может делать. Анализировать его взгляды или то, что думает о разном дерьме. Мы можем поговорить и обменяться мнениями по той или иной теме, но всем остальным не нужно знать или слышать наши разговоры. Потому что мы взрослые мужчины.

О завышенных ожиданиях от «Бруклина»

— Посмотрите на нашу стартовую пятерку: Эдмонд Самнер, Ройс О'Нил, Джо Харрис, Николас Клэкстон и я. При всем уважении к парням, чего вы ждете от этой команды? Вы ждете от нас побед только потому, что я выхожу на площадку.

Страдаю ли я? Нет, получаю удовольствие от всего этого. Жаль, что вы не слышите, что я говорю парням во время игры. Если бы на меня чаще вешали микрофон, то люди перестали бы спрашивать, доволен я или нет. Я наслаждаюсь каждым моментом на этой дерьмовой площадке, частично из-за того, что я порвал ахилл (из-за этой травмы полностью пропустил сезон-2019/20. — Прим. «СЭ»). Потом была пандемия, и никто не знал, выживет ли НБА.

Об уважении СМИ

— Мне не нужно показывать или рассказывать всем, что я делаю со своими товарищами по команде, чтобы вы все могли подбодрить меня и сказать: «Да, Кей Ди, ты босс, ты лидер». Это дерьмо мне не нужно. Я не прихожу к вам и не говорю: «Хейнс, напиши хорошую историю обо мне». Я никогда так не делаю. Но я прихожу сюда и уважаю вас всех. Разговариваю с журналистами даже после серьезных неудач.

О своем наследии

— Все это дерьмо про то, что «нужно обязательно победить еще раз, перед тем как завершать карьеру и закрепить свое наследие» — полная херня. Мое наследие состоит в том, чему научится у меня Кэмерон Томас (21-летний защитник «Бруклина». — Прим. «СЭ») и что из этого он будет использовать на десятый год в НБА. Вот мое наследие. То, что я сделал с Андре Роберсоном. Говорю про ту уверенность, которую я дал ему, пока он играл в лиге (30-летний форвард провел пять игр в прошлом сезоне за «Нетс», сейчас находится без команды. — Прим. «СЭ»). Вот мое наследие. То, что я выступал с Расселлом Уэстбруком, Стефом Карри и Кайри Ирвингом и оставался самим собой. Да, вот мое наследие. Вот кто я такой. Вот что я дал этой игре. Я могу играть с кем угодно, где угодно, когда угодно, и вы будете знать, чего ждать от меня. Вот это мое наследие.