Ирвинг возвращает должок «Бруклину». Команда Нэша пробилась плей-офф и вполне может выиграть конференцию

В другом матче плей-ин «Миннесота» сделала сумасшедший камбэк в матче с «Клипперс».

НБА. Плей-ин

«Бруклин» — «Кливленд» — 115:108 (40:20, 17:23, 28:30, 30:35)

«Миннесота» — «Клипперс» — 109:104 (20:26, 33:25, 25:33, 31:20)

В ночь на среду двумя яркими матчами стартовал плей-ин НБА. «Бруклин» обыграл «Кливленд» и обеспечил себе седьмое место в Восточной конференции. Героем встречи стал Кайри Ирвинг, набравший 34 очка и 12 передач. Напомним, что звездный разыгрывающий пропустил почти все домашние матчи этого сезона из-за антиваксерской позиции. Мэр Нью-Йорка очень вовремя для болельщиков «Нетс» отменил все ограничения по COVID-19. На Западе 59 очков от Энтони Эдвардса и Д'Анджело Рассела позволили «Миннесоте» вырвать победу в концовке в противостоянии с «Клипперс».

Без лишних движений

В плей-ин седьмая и восьмая команды каждой конференции играют между собой, победитель матча получает итоговый седьмой номер «посева». На Востоке «Бруклин» лишь за тур до конца поднялся на седьмое место, которое обеспечило подопечным Стива Нэша преимущество своей площадки в игре с «Кливлендом». Важный фактор, но не решающий. Ключевое в таких матчах — опыт. И если у «Нетс» в команде собрано очень много людей, которые прекрасно знают, что такое решающие игры, то у «Кливленда» очень молодая команда. Да, в коллективе есть чемпион НБА Кевин Лав, но он давно прошел пик своей карьеры. Лидеры же коллектива — Дариус Гарлэнд и Эван Мобли. Для Мобли — это первый сезон в НБА, для Гарлэнда — первый матч за пределами регулярки.

Игроки же уровня Дюранта и Ирвинга не делают в таких матчах лишних движений, играют практически без замен и приносят результат. Так и получилось. Кайри тянул «Бруклин» на протяжении трех четвертей, реализовав 12 бросков из 15 с игры. Для разыгрывающего это был всего седьмой домашний матч за «Нетс» в этом сезоне, так как он не мог выступать в Нью-Йорке из-за антиковидных ограничений и требования обязательной вакцинации (правило отменили в конце марта).

Кевин включился на полную мощь в концовке, забив пару важных мячей в заключительной пятиминутке. В отсутствие травмированного Джарретта Аллена обороняться против Дюранта в ключевых моментах приходилось Мобли. Новичок не справился с этой задачей, хотя в целом провел добротную игру. Именно за счет действий Эвана и Гарлэнда «Кавальерс» смогли устроить погоню, сократив преимущество хозяев до шести очков. Но не более. Точку же в матче поставил Брюс Браун, показавший феноменальную статистику (19+8+9). 25-летний защитник стал настоящим открытие сезона, особенно классно показав себя в роли сильного защищающегося.

С такой слаженной игрой «Бруклин» вполне способен дойти до финала НБА. Но более четко об этом можно говорить после серии с «Бостоном», которая начнется уже 17 апреля. «Кливленд» также еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого им надо обыграть победителя в паре «Атланта» — «Шарлотт».

Эдвардс решает

В матче «Миннесота» — «Клипперс» чуть большим фаворитом выглядели гости. Даже в отсутствии Кавая Ленарда клуб из Лос-Анджелеса по составу немного предпочтительнее. Особенно в передней линии, где у «волков» есть, по сути, только Карл-Энтони Таус. Но звездный центровой не смог проявить себя в важнейшей игре, получив шесть фолов за 7,5 минут до конца (к тому моменту на его счету было всего 11 очков).

На выручку пришли защитники. В эти минуты Пол Джордж (35 очков 5 передач) уверенно вел свою команду к победе — гости выигрывали с разницей в 10 очков, но Эдвардс и Рассел перевернули ход игры. В течение нескольких минут «Миннесота» сделала рывок 16:2, который завершился мощным данком Эдвардса. У «Клипперс» была возможность отыграться, но великолепную игру в защите продемонстрировал Патрик Беверли, выступавший за калифорнийцев с 2017 по 2021 год. Его 11 подборов (семь на своем щите) задали тон обороне «Тимбервулвс».

Команда Тайрона Лю все еще сохраняет шансы спасти сезон, если обыграет победителя матча между «Новым Орлеаном» и «Сан-Антонио». «Миннесота» же всего второй раз с 2004 года сыграет в плей-офф. В первом раунде коллектив Криса Финча встретится с «Мемфисом» Джа Морэнта.

Отметим, что матч в Миннеаполисе был прерван по ходу второй четверти, когда болельщица «Миннесоты» выбежала на площадку и попыталась приклеить руку к паркету. Согласно сообщениям местных СМИ, она протестовала против деятельности владельца команды Глена Тэйлора. На женщина была рубашка с надписью «Глен Тэйлор жарит животных заживо». Это отсылка к птицеферме бизнесмена, на которой недавно произошла вспышка птичьего гриппа.