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Сегодня, 21:29

Жак Вон назначен новым главным тренером «Бруклина»

Мария Гусева
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«Бруклин» на официальном сайте объявил о назначении Жака Вона на пост главного тренера.

Вон работал в тренерском штабе «Бруклина» с 2016 года. После увольнения Стива Нэша он исполнял обязанности главного тренера.

Предыдущий тренер Нэш был отправлен в отставку 1 ноября. Специалист на данный момент отстранен от работы в клубе на год из-за интимных отношений с сотрудницей клуба.

«Бруклин» занимает 11-е месте в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 4 победы и потерпела 7 поражений в текущем сезоне.

БК Бруклин Нетс
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