Защитник «Нью-Орлеана» Грэм принес победу своей команде в матче с «Оклахомой» броском со своей половины
Защитник «Нью-Орлеана» Девонте Грэм стал автором победного броска в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (113:110).
На последней секунде при счете 110:110 Грэм сделал бросок со своей половины площадки и попал в чужое кольцо. Баскетболист бросил с расстояния 61 фута (около 18,6 метра).
???— NBA (@NBA) December 16, 2021
Devonte' Graham WINS IT for the @PelicansNBA with the RIDICULOUS 3-quarter court #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/bpw9Htkrz4
«Нью-Орлеан» занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Западной конференции с 9 победами и 21 поражением. «Оклахома» идет на последней, 15-й строчке с 8 победами и 19 поражениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю