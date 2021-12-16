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Защитник «Нью-Орлеана» Грэм принес победу своей команде в матче с «Оклахомой» броском со своей половины

08:58
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Защитник «Нью-Орлеана» Девонте Грэм стал автором победного броска в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (113:110).

На последней секунде при счете 110:110 Грэм сделал бросок со своей половины площадки и попал в чужое кольцо. Баскетболист бросил с расстояния 61 фута (около 18,6 метра).

«Нью-Орлеан» занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Западной конференции с 9 победами и 21 поражением. «Оклахома» идет на последней, 15-й строчке с 8 победами и 19 поражениями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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