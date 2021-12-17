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«Индиана» победила «Детройт», «Бруклин» обыграл «Филадельфию»

06:23
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«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Детройт» со счетом 122:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Индианы» Карис ЛеВерт, набравший 31 очко.

«Индиана» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, «Детройт» — 15-й.

В другой встрече «Бруклин» победил «Филадельфию» со счетом 114:105. Больше всех набрал форвард Нетс Кевин Дюрант — 34 очка.

«Бруклин» лидирует в таблице Восточной конференции, «Филадельфия» — на 10-м месте.

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Роман Шишов все материалы автора
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