«Индиана» победила «Детройт», «Бруклин» обыграл «Филадельфию»
«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Детройт» со счетом 122:113.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Индианы» Карис ЛеВерт, набравший 31 очко.
«Индиана» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, «Детройт» — 15-й.
В другой встрече «Бруклин» победил «Филадельфию» со счетом 114:105. Больше всех набрал форвард Нетс Кевин Дюрант — 34 очка.
«Бруклин» лидирует в таблице Восточной конференции, «Филадельфия» — на 10-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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