«Портленд» проиграл седьмой матч подряд, «Юта» выиграла у «Клипперс»
«Портленд» проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:113.
Это поражение стало для «Трэйл Блейзерс» седьмым подряд. «Портленд» одержал свою последнюю победу 1 декабря в матче с «Детройтом» (110:92). «Мемфис» выиграл четвертый матч подряд.
В параллельных матчах «Сакраменто» обыграл «Вашингтон» (119:105), а «Клипперс» уступили «Юте» (103:124).
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Мемфис» — 103:113 (19:24, 28:31, 35:25, 21:33)
П: Пауэлл (25), Саймонс (22), Лиллард (21)
М: Бэйн (23), Брукс (22), Андерсон (13 + 11 подборов)
16 декабря. Портленд. «Moda Center».
«Сакраменто» — «Вашингтон» — 119:105 (27:32, 29:25, 28:32, 35:16)
С: Фокс (28), Барнс (19), Томпсон, Хилд (оба — 15)
В: Бил (30), Авдия (15), Гэффорд, Харрелл (оба — 14)
16 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».
«Юта» — «Клипперс» — 124:103 (35:31, 30:28, 28:22, 31:22)
Ю: Митчелл (27), Кларксон (21), Гобер (20 + 17 подборов)
К: Моррис (24), Блэдсо (21), Джексон, Хартенштайн (оба — 15)
16 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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