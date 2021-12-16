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«Портленд» проиграл седьмой матч подряд, «Юта» выиграла у «Клипперс»

08:37
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«Портленд» проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:113.

Это поражение стало для «Трэйл Блейзерс» седьмым подряд. «Портленд» одержал свою последнюю победу 1 декабря в матче с «Детройтом» (110:92). «Мемфис» выиграл четвертый матч подряд.

В параллельных матчах «Сакраменто» обыграл «Вашингтон» (119:105), а «Клипперс» уступили «Юте» (103:124).

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Мемфис» — 103:113 (19:24, 28:31, 35:25, 21:33)

П: Пауэлл (25), Саймонс (22), Лиллард (21)

М: Бэйн (23), Брукс (22), Андерсон (13 + 11 подборов)

16 декабря. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «Вашингтон» — 119:105 (27:32, 29:25, 28:32, 35:16)

С: Фокс (28), Барнс (19), Томпсон, Хилд (оба — 15)

В: Бил (30), Авдия (15), Гэффорд, Харрелл (оба — 14)

16 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Юта» — «Клипперс» — 124:103 (35:31, 30:28, 28:22, 31:22)

Ю: Митчелл (27), Кларксон (21), Гобер (20 + 17 подборов)

К: Моррис (24), Блэдсо (21), Джексон, Хартенштайн (оба — 15)

16 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

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Иван Торопцев все материалы автора
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