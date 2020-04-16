Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден будет снабжать продуктами по 600 семей 8 недель подряд

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден будет каждую неделю на протяжении восьми недель снабжать продуктами по 600 семей Хьюстона, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба.

В заявлении на официальном сайте клуба говорится, что для этого самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА сезона-2017/18 объединился с сетью местных супермаркетов.

.@JHarden13 has teamed up with @kroger to provide a weeks' worth of groceries to 600 families each week for 8 consecutive weeks, benefitting 5,000 Houston-area families.



Full Story: https://t.co/VeMrbliTqR #NBATogether pic.twitter.com/cUew2bwDfp — Houston Rockets (@HoustonRockets) April 15, 2020

Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за коронавируса, как и большинство соревнований по всему миру.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.