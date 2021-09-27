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Защитник «Финикса» Букер заразился коронавирусом

16:20
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Защитник «Финикса» Девин Букер пропустит начало предсезонного тренировочного лагеря по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса.

В ходе последнего игрового стрима на Twitch баскетболист сообщил, что заболел COVID-19, передает в Twitter журналист из Финикса Келлан Олсон.

Букер рассказал о том, что болеет уже около недели и чувствует себя хорошо. Среди самых неприятных симптомов Девин назвал отсутствие вкуса и запаха. При этом баскетболист отказался сообщать, была ли ему сделана прививка от коронавируса.

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Иван Шитик все материалы автора

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