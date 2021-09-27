Защитник «Финикса» Букер заразился коронавирусом
Защитник «Финикса» Девин Букер пропустит начало предсезонного тренировочного лагеря по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса.
В ходе последнего игрового стрима на Twitch баскетболист сообщил, что заболел COVID-19, передает в Twitter журналист из Финикса Келлан Олсон.
Букер рассказал о том, что болеет уже около недели и чувствует себя хорошо. Среди самых неприятных симптомов Девин назвал отсутствие вкуса и запаха. При этом баскетболист отказался сообщать, была ли ему сделана прививка от коронавируса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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