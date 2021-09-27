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Зайон Уильямсон перенес операцию, но восстановится к старту сезона

18:27
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Вице-президент «Нью-Орлеана» Дэвид Гриффин заявил, что 21-летний форвард Зайон Уильямсон перенес операцию по поводу перелома стопы, сообщает ESPN.

Сейчас Уильямсон проходит восстановление после операции, а потому не присутствует с командой на тренировочном сборе. Гриффин заявил, что бигмен вернется к старту регулярного сезона 19 октября.

В прошедшем сезоне 1-й пик драфта-2019 набирал в среднем по 27 очков, 7,2 подбора и 3,7 передачи, а также впервые был вызван на Матч всех звезд.

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Иван Шитик все материалы автора

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