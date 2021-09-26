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Кайри Ирвинг распространяет теорию заговора о чипировании с помощью вакцин от коронавируса

09:31
Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports
Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг среди своих партнеров-баскетболистов распространяет теории заговора о вреде прививки от коронавируса, сообщает Rolling Stone. Спортсмен отказывается прививаться.

Ирвинг сомневается в том, что игрокам НБА стоит вакцинироваться. Эта проблема обсуждалась в чатах нескольких команд. Около 50-60 игроков все еще не привились.

Ирвинг и нападающий «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс могут пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Отметим, баскетболист недавно начал следить за постами в соцсетях теоретика заговора, который считает, что тайные общества внедряют вакцины, чтобы сделать чернокожих «чипированными» и зависимыми от так называемого «главного компьютера» для воплощения «плана Сатаны».

Дополнительная информация:

https://www.rollingstone.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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