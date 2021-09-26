Кайри Ирвинг распространяет теорию заговора о чипировании с помощью вакцин от коронавируса
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг среди своих партнеров-баскетболистов распространяет теории заговора о вреде прививки от коронавируса, сообщает Rolling Stone. Спортсмен отказывается прививаться.
Ирвинг сомневается в том, что игрокам НБА стоит вакцинироваться. Эта проблема обсуждалась в чатах нескольких команд. Около 50-60 игроков все еще не привились.
Ирвинг и нападающий «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс могут пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско.
Отметим, баскетболист недавно начал следить за постами в соцсетях теоретика заговора, который считает, что тайные общества внедряют вакцины, чтобы сделать чернокожих «чипированными» и зависимыми от так называемого «главного компьютера» для воплощения «плана Сатаны».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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