Кайри Ирвинг распространяет теорию заговора о чипировании с помощью вакцин от коронавируса

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг среди своих партнеров-баскетболистов распространяет теории заговора о вреде прививки от коронавируса, сообщает Rolling Stone. Спортсмен отказывается прививаться.

Ирвинг сомневается в том, что игрокам НБА стоит вакцинироваться. Эта проблема обсуждалась в чатах нескольких команд. Около 50-60 игроков все еще не привились.

Ирвинг и нападающий «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс могут пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Отметим, баскетболист недавно начал следить за постами в соцсетях теоретика заговора, который считает, что тайные общества внедряют вакцины, чтобы сделать чернокожих «чипированными» и зависимыми от так называемого «главного компьютера» для воплощения «плана Сатаны».