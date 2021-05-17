«Юта» завершила регулярный чемпионат НБА на первом месте впервые с 1998 года
«Юта» победила «Сакраменто» (121:99) в последнем матче регулярного чемпионата НБА и обеспечила себе первый посев в плей-офф.
«Джаз» в последний раз занимали 1-е место на Западе в сезоне-97/98. Тогда подопечные Джерри Слоуна смогли пройти в плей-офф до финала, где проиграли легендарному «Чикаго» Майкла Джордана 2-4.
«Юта» завершила нынешнюю регулярку с процентом побед 72,2 (52-20).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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