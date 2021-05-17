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«Юта» завершила регулярный чемпионат НБА на первом месте впервые с 1998 года

07:57
Игроки «Юты». Фото БК «Юта».
Игроки «Юты». Фото БК «Юта».
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«Юта» победила «Сакраменто» (121:99) в последнем матче регулярного чемпионата НБА и обеспечила себе первый посев в плей-офф.

«Джаз» в последний раз занимали 1-е место на Западе в сезоне-97/98. Тогда подопечные Джерри Слоуна смогли пройти в плей-офф до финала, где проиграли легендарному «Чикаго» Майкла Джордана 2-4.

«Юта» завершила нынешнюю регулярку с процентом побед 72,2 (52-20).

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