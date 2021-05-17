Леброн Джеймс не смог доиграть матч с «Нью-Орлеаном» из-за травмы
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не смог закончить последний матч регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (110:98) из-за повреждения, сообщает ESPN.
В середине 4-й четверти 36-летний баскетболист неудачно приземлился на правую ногу после прохода и не смог вернуться в защиту из-за проблем с лодыжкой. Вскоре Леброна заменили, он больше не появился на площадке.
В этом сезоне Джеймс уже пропустил более месяца из-за травмы правого голеностопа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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