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Леброн Джеймс не смог доиграть матч с «Нью-Орлеаном» из-за травмы

08:02
Леброн Джеймс. Фото Twitter
Леброн Джеймс. Фото Twitter
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не смог закончить последний матч регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (110:98) из-за повреждения, сообщает ESPN.

В середине 4-й четверти 36-летний баскетболист неудачно приземлился на правую ногу после прохода и не смог вернуться в защиту из-за проблем с лодыжкой. Вскоре Леброна заменили, он больше не появился на площадке.

В этом сезоне Джеймс уже пропустил более месяца из-за травмы правого голеностопа.

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