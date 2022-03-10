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«Клипперс» обыграли «Вашингтон» и прервали серию из двух поражений

«Клипперс» обыграли «Вашингтон» и прервали серию из двух поражений
Иван Торопцев
Корреспондент

«Клипперс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий команды из Лос-Анджелеса Реджи Джексон, набравший 31 очко.

«Клипперс» прервали свою серию из двух поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Вашингтон» — 115:109 (28:29, 29:26, 26:30, 32:24)

К: Джексон (31), Моррис (27), Кеннард (19)

В: Порзингис (19), Хатимура (18), Кузма (17)

БК Вашингтон Уизардс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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