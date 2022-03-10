«Клипперс» обыграли «Вашингтон» и прервали серию из двух поражений
«Клипперс» обыграли «Вашингтон» и прервали серию из двух поражений
«Клипперс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:109.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий команды из Лос-Анджелеса Реджи Джексон, набравший 31 очко.
«Клипперс» прервали свою серию из двух поражений подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Вашингтон» — 115:109 (28:29, 29:26, 26:30, 32:24)
К: Джексон (31), Моррис (27), Кеннард (19)
В: Порзингис (19), Хатимура (18), Кузма (17)
Новости